Посмотреть первый фильм проекта «Памятники христианского искусства» можно в социальных сетях фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать». Он посвящен убранству и уникальным росписям храма Святой Троицы в селе Большие Вяземы Одинцовского района Московской области — до наших дней росписи XVI века сохранились лишь в нескольких памятниках архитектуры.

Всего в рамках фестиваля «Видеть и слышать» выйдет 19 фильмов о жемчужинах церковного зодчества и лучших храмовых росписях России. Съемки проходили в Ярославле, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Костроме, Пскове, Владимире, Суздале, в Крыму, Донецкой и Луганской Республиках.

«Наш проект — миссионерский. Мы хотели показать зрителям то, что обычным взглядом не увидишь: в старинных храмах часто бывает темно, многие росписи расположены высоко, часть фресок бывает утрачена. Кроме того, до многих храмов непросто добраться, так далеко они находятся. Наша задача — донести до зрителей красоту росписей. Они вызывают трепет, восхищение и глубокое чувство гордости за культуру нашей страны, которой восторгается весь мир», — рассказала режиссер проекта Анна Шапиро.

Генеральный продюсер фестиваля «Видеть и слышать» Дмитрий Трофимов, который инициировал съемку храмов, пригласил к созданию фильмов профессиональных искусствоведов.

«Такие фильмы — краткие и ёмкие — ярко представляют известные, выдающиеся ансамбли древнерусского искусства, а также важнейшие темы христианского искусства: иконографию, систему росписей куполов и сводов византийских и древнерусских храмов. Важно, что текст к фильмам и фото подготавливали специалисты по византийскому и древнерусскому искусству, которые прекрасно разбираются в теме», — отметила искусствовед Елена Виноградова.

Продолжительность каждого фильма составляет не более 8-9 минут. Все 19 фильмов будут представлены на фестивале современного церковного искусства «Видеть и слышать», который пройдет с 27 октября по 4 ноября в Московском Доме художника. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Московского союза художников и Российской академии художеств.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля современного церковного искусства «Видеть и слышать»

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