В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ комедийного мистического детектива «Сергий против нечисти. Шабаш». Фильм выйдет в кинотеатральный прокат 16 марта, а позднее появится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Проект гостям вечера представили генеральный продюсер KION Игорь Мишин, исполнители главных ролей Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, режиссер Кирилл Кузин и съемочная группа фильма. Премьерный показ посетили также звездные актеры сериала: Ирина Розанова, Нино Нинидзе, Анастасия Акатова, Александр Семчев и другие.

Среди звездных гостей, посетивших премьеру в «Октябре», были: Юрий Быков, Сабина Ахмедова, Ирина Безрукова, Кирилл Кяро, Вадим Галыгин, Елизавета Ищенко, Анна Банщикова, Андрей Гайдулян, Илья Бачурин, Кузьма Сапрыкин, Светлана Камынина, Денис Власенко, Елена Борщева, Яна Гладких, Виктория Дайнеко, Катя Лель, Надежда Ручка, Карен Арутюнов, Роман Архипов, Денис Власенко, Мария Голубкина, Евгения Ахременко, Саша Черкасова, Лина Дембикова, Екатерина Кабак, Андрей Максимов, Кристина Корбут, Александра Морозова, Петр Натаров, Олег Чугунов, Владислав Тирон и другие.

В новом фильме «Сергий против нечисти. Шабаш» героям полюбившейся франшизы предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью – генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых, терроризирующих людей, а также дать отпор самому Вию, который пытается взять власть в свои руки. Герои продолжат и личную борьбу: Катя попытается избавить Сергия от очень вредных привычек, а Сергий – растопить сердце Кати.

Премьера франшизы «Сергий против нечисти» состоялась в 2022 году и понравилась и зрителям, и критикам. На фестивале сериалов «Пилот» проект был отмечен наградой профессионального жюри за «мастерское смешение жанров»: детектив, мистика и черный юмор.

В основе франшизы – приключения бывшего священника (Роман Маякин) и капитана полиции Кати Земцовой (Лукерья Ильяшенко). Вместе они расследуют преступления, совершенные темными силами. Жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати – Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. А помогает им мудрая Тетушка (Ирина Розанова), которая в молодости сама успешно охотилась на нечисть. С ее помощью герои уже сражались с ведьмой, похищающей маленьких детей, Кощеем и кошкой-баюншей.

Производством проекта занимались KION и LOOKFILM. Организацией кинотеатрального проката занимается компания «Каропрокат».

«Сергий остается верным себе, его положительные и негативные качества никуда не ушли. Во втором сезоне он будет бороться со своими внутренними демонами и откроет в себе ранее неизвестные ему чувства. В истории также появятся народные персонажи из книжек, которые все читали в детстве», – говорит актёр Роман Маякин.

«Во втором сезоне Катя вместе с Сергием продолжает гоняться за нечистью и удивляться ей. Моя героиня раскроется с интересной стороны: у нее появится любовный интерес. Мне кажется, что сейчас формат сказки особенно актуален и отзовется у зрителя, потому что мистическая история поможет зрителю отвлечься от тяжелых мыслей и расскажет что-то важное», – рассказывает актриса Лукерья Ильяшенко.

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