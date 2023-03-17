Полнометражный дебют ученицы кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, Тины Мастафовой

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере драмы «Тембот» Тины Мастафовой, ученицы Александра Сокурова. Она рассказала историю обычного парня, который пытается вырваться из бедности, соглашаясь на авантюры. Фильм снят при поддержке фонда Александра Сокурова «Пример интонации», Фонда президентских грантов, Фонда Владимира Смирнова, киностудии «Ленфильм». Дебют Мастафовой уже доступен для просмотра подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Тембот (Марат Таумурзаев) недавно выпустился из школы, в институт идти он не собирается, а хочет только заработать денег. Для этого он берет взаймы у опасных людей и с другом планирует открыть бизнес, но тот его предает и исчезает с залогом на аренду помещения. Дома ждать помощи и сострадания не приходится — в парне мать (Марина Мисостишхова) видит ушедшего из семьи мужа, поэтому винит его во всех грехах.

Оказавшись в тупике Тембот принимает жесткое решение — уехать на тяжелую работу, где до него точно никто не доберется. Проблема в том, что и он не сможет ни с кем связаться, если что-то пойдет не по плану. Поэтому он в последний раз встречается с оставшимися друзьями перед путешествием в тяжелое будущее.

Истории взросления подростков — типична для режиссеров из кавказского региона, но Мастафова трактует ее по-своему. В качестве главного героя она выбирает не девушку, чья жизнь особенно осложнена традиционным укладом жизни общества, а парня, перед которым будто бы все двери открыты. На деле он сталкивается с тем, что в независимости от гендера молодые не могут реализоваться на родине из-за бедности и эйджизма старшего поколения.

Тина Мастафова — выпускница именитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, откуда вышли Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков и Александр Золотухин. Ее дебют впервые показали в конкурсе международного кинофестиваля «Зеркало», затем фильм получил награды на смотрах «Киношок» и Patriki Film Festival. Также «Тембот» — победитель всероссийского конкурса «Региональное кино России».

Сценарий был написан зимой 2020-го года, съемки проходили в течение одного месяца в Нальчике. В картине снялись непрофессиональные актеры, интервью которых можно увидеть в финале произведения.

Фильм «Тембот» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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