Новый сезон 2022 на канале ТВ Центр

В новом сезоне, как и в предыдущих, ТВЦ будет делать акцент на детективные картины. Расширится состав актеров — на экране можно будет увидеть Лизу Арзамасову и Филиппа Бледного, Глафиру Тарханову, Евгению Лозу, Ивана Жидкова, Ксению Лаврову – Глинку, Марата Башарова, Людмилу Артемьеву, Анну Тараторкину, Марусю Зыкову, Олесю Железняк, Любовь Тихомирову, Илью Носкова и других.

НОВИНКИ

Начнется год с премьеры двухсерийного фильма «Не обмани». Эта мелодраматическая картина расскажет историю Людмилы (Елена Сафонова), у которой в результате ДТП погибает сын. Перед смертью он говорит, что у него есть внебрачная 15-летняя дочь, и он хочет всё имущество оставить ей. Людмила начинает поиски внучки, а в процессе переосмысливает отношения со своими близкими…

«Пианистка» — новый мини-сериал о молодой и талантливой пианистке Марии Беляевой, жениха которой — знаменитого писателя — убивают после празднования успеха его новой книги… Роль пианистки исполнит Евгения Лоза, ее жениха — Анатолий Руденко. В съемках также приняли участие Иван Жидков, Ксения Лаврова–Глинка, Марат Башаров, Людмила Артемьева.

«Анна и тайна прошлого» — новый детективный сериал о враче-терапевте Анне Штольман, переехавшей из Москвы в небольшой провинциальный город, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой. Неожиданно она обнаруживает в себе уникальные способности, полностью меняющие ее представления о мире… Анну сыграет Елизавета Арзамасова. Также в ролях: Станислав Беляев, Алексей Гоман и Юлия Юрченко.

«Орлинская» — новый детективный сериал о старшей оперуполномоченной Марине Орлинской, лучшей оперативнице города, которая с легкостью раскрывает любые преступления. В главной роли — Олеся Железняк. Также можно будет увидеть Михаила Полицеймако.

«Тихие воды» — новый двухсерийный детектив о бывшем полицейском психиатре Кире, помогающей в расследовании своему коллеге. В главной роли — Александра Никифорова, известная по сериалу «Анна-Детективъ». Также можно будет увидеть Алексея Демидова, Филиппа Бледного, Илью Носкова и Глафиру Тарханову.

«Сладкая месть» — новая 4х серийная детективная мелодрама о загадочной истории семьи Осеевых, в жизни которой начинают происходить необъяснимые и зловещие события. Кажется, что они связаны с событиями полувековой давности… Главную роль исполнит Мария Аниканова, в эпизодической роли — Любовь Тихомирова.

«Смерть не танцует одна» — новый детектив по книге Анны и Сергея Литвиновых. Актерский состав: Дарья Пармененкова, Павел Харланчук, Елена Муравьева и Даниил Спиваковский. Все артисты также заняты и в других сериалах ТВЦ.

Еще одна новая экранизация — «Камея из Ватикана» по книге Татьяны Устиновой. В ролях: Наталья Рычкова, Эдуард Трухменев, Илья Носков. Стоит отметить, что Эдуард Трухменев уже не первый раз принимает участие в съемках экранизаций этой писательницы.

«Бизнес-план счастья» — экранизация детектива Людмилы Мартовой, произведения которой пользуются популярностью у зрителей канала. Неведомый недоброжелатель планомерно разрушает жизнь Павла Молчанского. Есть только один человек, которому он безусловно доверяет, — его преданная помощница Вера Ярышева, которая многие годы делает вид, что их связывают только деловые и дружеские отношения. В главных ролях – Дмитрий Миллер и Эмилия Спивак.

И это еще не весь список премьер – над многими еще продолжается работа или идут съемки.

ПРОДОЛЖЕНИЯ

В новом сезоне будут показаны и новые серии уже вышедших сериалов:

«Охотница-2» — продолжение детектива о бывшей сотруднице Следственного комитета, ушедшей на вольные хлеба. Теперь она ловит преступников за вознаграждение… Первая часть фильма вышла в 2020 году. В главной роли — Маруся Зыкова.

«Котейка-2» — продолжение истории о ветеринаре Катерине, помогающей расследовать преступления, связанные с животным миром. На этот раз она разгадает убийство профессора, который, по предположениям, умер от отравления ядом экзотических лягушек… В первом сезоне главную роль играла Мария Машкова, в этом ее заменит Анна Тараторкина. Также в ролях: Дмитрий Миллер, Вадим Колганов и Даниил Спиваковский.

«Сельский Детектив» — Олесе Федосеевой в исполнении Олеси Фаттаховой предстоит разгадать новые загадочные убийства в деревне Ольховка. Расследования помогают ей отвлечься от личной жизни, которая никак не складывается… Также в ролях: Алексей Демидов и Данила Якушев.

«Я знаю твои секреты» — Блестящий специалист по физиогномике Нина не только наслаждается материнством, но и по прежнему помогает своему супругу Евгению Скворцову с поимкой преступников… В главных ролях — Агата Муцениеце и Михаил Пшеничный. Также можно увидеть: Алёну Яковлеву, Владислава Ветрова, Александру Булычеву, Вадима Андреева и Ольгу Прокофьеву.

«Некрасивая подружка» — «Дамскому отделу» Следственного комитета города Ленска не приходится скучать – им предстоит расследовать новые преступления, одно из которых станет городской легендой. В личной жизни героев тоже бушуют бури… В главных ролях — Елена Муравьева, Юлия Юрченко и Светлана Тимофеева-Летуновская. В эпизодической роли появится Ольга Прокофьева.

Зрителей также ждут продолжения детективных сериалов: «Березовая роща», «Чистосердечное призвание», «Доктор Иванов», «Психология преступления», «Вера больше не верит», «Алиса против правил», «Анатомия убийства» и «Таежный детектив».

Также канал презентует новые эпизоды циклов про частных сыщиков:

Илюшина и Бабкина (Евгений Пронин и Алексей Вакулов) — «Человек из дома напротив» и «Охота на крылатого льва» по детективам Михалковой и «Пригласи в дом призрака» (по одноименному роману Екатерины Островской) – продолжение истории о частной сыщице Вере Бережной. В роли Веры – Мария Куликова.

Фото — кадр из сериала «Котейка»

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