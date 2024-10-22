Человек VS искусственный интеллект: как пройдет «Звезда Театрала» в 2024 году

В 2024 году на исторической сцене Театра имени Вахтангова состоится церемония вручения главной театральной зрительской премии России – «Звезда Театрала». Ее лауреатов выбирают поклонники театра из разных уголков нашей страны и еще более чем из 80 стран мира, голосуя онлайн на сайте премии. Режиссером XVII Торжественной церемонии награждения станет Александр Нестеров, главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно.

В этом году на сцене Театра имени Вахтангова развернется битва цифрового и аналогового искусства. Режиссер вместе с участниками церемонии поразмышляет о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. Приоткроем небольшой секрет: образ ведущего будет практически отдельно написанной ролью в нашем высокотехнологичном сюжете «Звезды Театрала»-2024.

«Идею жанра и стиля церемонии этого года нам подсказала сама жизнь, в которую с каждым днем все активнее проникает искусственный интеллект. Мало кто за последнее время отказал себе в удовольствии спросить что-нибудь у всезнающей нейросети или воспользоваться каким-нибудь волшебным популярным приложением. Телефоны все больше понимают наши мысли и желания, и порой это выглядит пугающе. Мы вместе с создателями и участниками «Звезды Театрала»-2024 поразмышляем о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. Это будет определенный эксперимент, проверка технологий актерской техникой и режиссерской школой. На глазах у зрителей развернется битва цифрового и аналогового искусства, человека и искусственного интеллекта. А кто победит – узнаем 16 декабря на сцене Театра им. Вахтангова», – говорит Александр Нестеров.

Ведущими торжественного вечера выступят актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и артист Театра имени Вахтангова Павел Попов. Почему? Рассказывает режиссер церемонии:

«В шорт-листе премии присутствуют номинации, связанные как с театром, так и с кино, и мне показалось интересным партнерство актрисы, активно задействованной в фильмах и сериалах, с восходящей звездой гостеприимного Театра имени Вахтангова. Карина – умница, одаренная не только красотой и грацией, но и удивительной самоиронией. Павел Попов покорил меня ролью Пьера Безухова в спектакле «Война и Мир», и я увидел в нем те черты, которые, как мне кажется, позволят ему провести церемонию так, как мы это задумали. Хочу отметить, что мне помогает создавать церемонию моя постоянная команда Театра РОСТА, которая умеет создавать и дарить публике праздник».

Торжественная церемония награждения пройдет с переводом на русский жестовый язык. В этом команде «Звезды Театрала» будут помогать представители Театра Мимики и Жеста – первого в мире и единственного в России стационарного профессионального театра глухих актеров.

«Для нас очень важно сохранить такой формат трансляции, потому что опыт прошлого года, когда мы впервые использовали русский жестовый язык, оказался исключительно позитивным, – говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. – Мы получили много благодарственных отзывов от зрителей с проблемами слуха, которые писали нам, что участвовали ранее в голосовании, но не имели возможности полноценно наслаждаться церемонией награждения. Теперь этот барьер снят, аудитория премии продолжает расширяться, а мы уже думаем о новых вариациях, которые бы позволяли поклонникам русского театра из всех уголков нашей страны и мира еще активнее участвовать в «Звезде Театрала» и поддерживать своей любовью и своими голосами лучших мастеров сцены».

Отметим, претендентов на победу в этом году определили более 50 тысяч человек, что является абсолютным рекордом для первого этапа голосования. Получить фарфоровую статуэтку Мима, символ «Звезды Театрала», в этом году могут Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снигирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие мастера театра.

За право называться лучшим спектаклем большой формы борются «Воскресение» Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета), «Собачье сердце» Антона Федорова (МТЮЗ) и «Холопы» Андрея Могучего (БДТ им. Товстоногова). Не менее сложный выбор предстоит зрительскому жюри и среди работ малой формы, где представлены «Кто убил Фриду Кало» Бориса Константинова (Театр кукол им. Образцова), «Повесть о Сонечке» Владислава Наставшева (Театр им. Вахтангова) и «Прозрачное солнце осени» Александра Коршунова (Театр «Сфера»).

Зарубежные русские театры в шорт-листе премии «Звезда Театрала»-2024 представляют Казахстан, Израиль и Швейцарию, а региональные театры страны – Калугу, Пермь, Нижний Новгород, Нефтеюганск, Челябинск и Калининград.

Символом зрительской любви уже 17-й год подряд станет фарфоровая статуэтка мима, которую вручат победителям в каждой из 17 номинаций премии. Второй год подряд ее специально для «Звезды Театрала» будет изготавливать подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых FarforMaestro.

«﻿Когда к нам обратились с предложением сделать статуэтку мима для премии «Звезда Театрала», нам стало очень интересно. Это был творческий вызов. Пообщавшись с организаторами премии, мы пришли к общему мнению, что мим должен сохранить преемственность и стилистику, и одновременно у него могут появиться новые черты», – рассказывает Дмитрий Курганов.

«Нам хотелось добавить теплоты и душевности образу, поэтому мим стал прижимать звезду с нежностью к сердцу», – отмечает его дочь, Елизавета Курганова.

Ежегодно лауреатов «Звезды Театрала» выбирают зрители, голосуя по шорт-листу на сайте премии. В шорт-лист попадают три из десяти номинантов, которые получили наибольшее количество голосов по лонг-листу. В свою очередь лонг-лист формируется на основе работ сезона, наиболее часто предлагаемых зрителями на сайте премии.

Голосование за номинантов проходит до 30 ноября включительно на сайте премии «Звезда Театрала».

Фото – Яна ОВЧИННИКОВА