50-лет Байкало-Амурской магистрали отмечают открытыми выставками на ВДНХ

В 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства одного из самых значимых инфраструктурных проектов XX века — Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В честь памятной даты ВДНХ представляет две выставки, которые познакомят посетителей с историей создания и героическими усилиями, вложенными в возведение легендарного транспортного пути.

Выставка «Белорусы на стройке века» в Выставочно-торговом центре Республики Беларусь рассказывает о вкладе белорусских строителей в масштабный проект, который объединил усилия миллионов людей со всего Советского Союза. В экспозиции представлены уникальные документы, личные вещи участников, редкие фотографии и графические работы, возвращающие в эпоху 70-х и 80-х годов, когда строительство магистрали стало символом мужества и трудового подвига. Посетители смогут погрузиться в атмосферу стройки века благодаря произведениям таких художников, как Н. Марченко, Н. Рыжиков, А. Горшковоз, а также фоторепортажам А. Лосминского.

Выставка «Железнодорожная модель» в Музее Гаража особого назначения ФСО России предлагает увидеть крупнейший в России действующий железнодорожный макет, площадь которого составляет 200 кв. метров. На экспозиции представлены миниатюрные копии поездов, детально воссозданные по сохранившимся чертежам и редким архивным фотографиям. Атмосферу героической эпохи дополняют редкие кино- и фотоматериалы.

Для детей приготовлен сюрприз — поездка по миниатюрной железной дороге по маршруту «Тайшет – Сов.Гавань», а взрослые смогут попробовать себя в роли строителей, участвуя в мастер-классе по забиванию «бамовского костыля» в шпалу.