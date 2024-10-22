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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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50-лет Байкало-Амурской магистрали отмечают открытыми выставками на ВДНХ

editor
By editor
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бам-50-лет

В 2024 году исполняется 50 лет с начала строительства одного из самых значимых инфраструктурных проектов XX века — Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В честь памятной даты ВДНХ представляет две выставки, которые познакомят посетителей с историей создания и героическими усилиями, вложенными в возведение легендарного транспортного пути.

Выставка «Белорусы на стройке века» в Выставочно-торговом центре Республики Беларусь рассказывает о вкладе белорусских строителей в масштабный проект, который объединил усилия миллионов людей со всего Советского Союза. В экспозиции представлены уникальные документы, личные вещи участников, редкие фотографии и графические работы, возвращающие в эпоху 70-х и 80-х годов, когда строительство магистрали стало символом мужества и трудового подвига. Посетители смогут погрузиться в атмосферу стройки века благодаря произведениям таких художников, как Н. Марченко, Н. Рыжиков, А. Горшковоз, а также фоторепортажам А. Лосминского.

Выставка «Железнодорожная модель» в Музее Гаража особого назначения ФСО России предлагает увидеть крупнейший в России действующий железнодорожный макет, площадь которого составляет 200 кв. метров. На экспозиции представлены миниатюрные копии поездов, детально воссозданные по сохранившимся чертежам и редким архивным фотографиям. Атмосферу героической эпохи дополняют редкие кино- и фотоматериалы.

Для детей приготовлен сюрприз — поездка по миниатюрной железной дороге по маршруту «Тайшет – Сов.Гавань», а взрослые смогут попробовать себя в роли строителей, участвуя в мастер-классе по забиванию «бамовского костыля» в шпалу.

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