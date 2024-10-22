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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве состоялась премьера спектакля на жестовом языке «Пушкин. Сказки»

В Москве состоялась премьера спектакля на жестовом языке «Пушкин. Сказки»

editor
By editor
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сказки пушкина

В Театре Мимики и Жеста состоялась премьера инклюзивного спектакля на русском жестовом языке «Пушкин. Сказки». Приуроченная к юбилею великого русского поэта А.С. Пушкина, постановка основана на «Сказке о царе Салтане». Проект реализован с использованием средств гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Спектакль адаптирован, как для глухих и слабослышащих, так и для слышащих детей, ведь артистов, которые используют в спектакле русский жестовый язык, мастерски дублируют актеры-дикторы. По мнению родителей и детей, посетивших премьеру, спектакль получился очень веселым, озорным, динамичным, и главное — очень «пушкинским» по духу!

Это не первая работа режиссера Юлии Чекмасовой с коллективом Театра Мимики и Жеста. Предыдущий опыт позволил ей быстро войти в творческий союз с актерами и раскрыть многих из них с новой стороны. Танцевальные номера, вокальные партии, пластика, подобранная для каждого персонажа – работа не только режиссера, сами актеры еще во время репетиций удивляли своими творческими идеями, находками по созданию образов.

Особого внимания заслуживает и работа художника по костюмам Гавриила Агуфа, который вновь проявил свой талант, создав красочные выразительные костюмы, делающие спектакль по настоящему сказочным. И атмосферу сказки усиливает оригинальная музыкальная композиция Алексея Епишева, который в своей работе сумел гармонично объединить современные музыкальные мотивы с фольклорными.

«Для нас важна созидательная направленность этого проекта, — говорит директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин, — Великое пушкинское слово, воплощенное в нашем театре, стирает границы: было радостно видеть, как на спектакле рядом сидели неслышащие и слышащие юные зрители».

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