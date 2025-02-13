Всемирный день радио на ВДНХ

13 февраля отмечается Всемирный день радио. История радио ВСХВ, а позже ВДНХ — одна из интереснейших в отечественном радиовещании. Она началась 4 сентября 1940 года, когда в здании Колхозного клуба раздела «Новое в деревне» Всероссийской сельскохозяйственной выставки открылась показательная районная редакция радиовещания. Этот день — повод вспомнить, как все начиналось, а также рассказать о том, как сейчас устроен современный радиовещательный комплекс Выставки.

История радио ВСХВ, а позже ВДНХ — одна из самых увлекательных страниц истории развития отечественного радиовещания.

История выставочного радио

История радио Главной выставки страны началась 4 сентября 1940 года. Тогда в здании Колхозного клуба раздела «Новое в деревне» Всероссийской сельскохозяйственной выставки открылась показательная районная редакция радиовещания. Основное отличие радио ВСХВ (позднее — ВДНХ СССР) от местных радиоузлов того времени было в техническом оснащении. На Выставке работало радио полного цикла: радиоредакция, студии записи и перезаписи, подготовка (монтаж) и трансляция эфира.

В 1954 году главной задачей радио ВДНХ стала организация вещания для экскурсантов и посетителей Выставки. Редакция теперь уже местного радиовещания ВСХВ переехала в новое здание — строение № 546 «Дом связи». Половина здания была отдана под местную выставочную телефонию, включая правительственную линию связи. Вторую половину занял радиовещательный комплекс ВСХВ, оснащенный новейшим оборудованием того времени. Здесь размещались: центральная аппаратная, аппаратная звукозаписи, две студии записи и вещания с оборудованием (ламповые усилители, студийные магнитофоны и т. д.).

Изнутри студии были отделаны специальными акустическими материалами, что позволяло создавать здесь записи для союзного вещания. Будучи по сути выставочным, радиоузел ВСХВ (позже — ВДНХ) имел статус государственного и непосредственную связь с радиовещательным комплексом «Останкино».

Голос Победы

Летом программа радиовещания ВДНХ занимала 14–15 часов в сутки. «…Девять часов утра. Говорит радио Выставки!» — с этих слов начинались ежедневные радиопередачи. Здесь записывались выступления гостей Выставки, тружеников-передовиков, репортажи для республиканского радиовещания, а также озвучивались научные и учебные фильмы для всех павильонов. В эфире звучали голоса дикторов Всесоюзного радио и радио «Маяк». Радиоузел являлся учебно-методической площадкой для подготовки дикторов под руководством Юрия Левитана (официальный голос Выставки в 50-е годы), а позже под руководством ученика Левитана, Юрия Фролова. По радио можно было услышать лучшие произведения русской и зарубежной музыки, выступления первых лиц страны: Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева. В 1975 году к 30-летию Дня Победы именно отсюда впервые транслировалась песня «День Победы» на открытом пространстве.

В 1990-е годы в Доме связи располагались администрация радиослужбы Всероссийского выставочного центра, контактная телефонная станция и действующая радиоточка. Вплоть до 2015 года в четырех помещениях этого здания регулярно проводились съемки кинофильмов и телевизионных программ. Так, в 2004 году именно здесь снимались сцены сериала «Говорит Москва». Работающее оборудование, предметы бытования и интерьеры сохранились по сей день.

В знаменитом Доме связи ВДНХ, имеющем статус исторически ценного и градоформирующего объекта, в 2024 году был завершен капитальный ремонт. В ходе ремонта заменили кровлю, окна и двери, усилили несущие конструкции, обновили фасад, украсили его архитектурно-художественной подсветкой, отреставрировали и воссоздали лепной декор. В здании заменили инженерные системы, отремонтировали два радиоузла и сделали отдельный выход из подвала. Территорию, прилегающую к Дому связи, благоустроили.

На фасаде обновленного строения гости Выставки могут увидеть мемориальную доску, посвященную самому известному диктору СССР — Юрию Левитану.

Продолжение

учших традиций радиовещания

Сегодня радио ВДНХ входит в состав объектовой системы оповещения Выставки, она размещена в павильоне № 1 «Центральный». Большая часть эфирного времени отдана музыке и составляет 35 минут из часа. В репертуаре радио ВДНХ, который создан с учетом предпочтений посетителей, более 400 музыкальных композиций. Среди них: советские и современные популярные песни, классические произведения и мелодии из любимых кинофильмов. Плейлист радио ВДНХ составляется специально для каждого времени года и регулярно пополняется музыкальными новинками.

К праздникам, которые отмечают на территории Выставки, создаются музыкальные подборки с соответствующей тематикой (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День защиты детей, День рождения ВДНХ, День Москвы и другие).

Радиотрансляция на ВДНХ ведется ежедневно с 08:00 до 23:00. Зона покрытия: от арки Главного входа и до площади Промышленности, а также от входа в парк «Останкино» со стороны Ботанической улицы и у Садового пруда. В зимнем сезоне на катке ВДНХ транслируется отдельный плейлист, специально составленный для гостей катка из полюбившихся им композиций. В ближайших планах: расширение зоны трансляции до всей территории ВДНХ, включая Кольцевую дорогу и запрудную зону.