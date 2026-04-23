1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

ДомойМосква«Чернобыль. Подвиг народа»: новая экспозиция в музее «АТОМ» ВДНХ

«Чернобыль. Подвиг народа»: новая экспозиция в музее «АТОМ» ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В музее «АТОМ» открылась экспозиция «Чернобыль. Подвиг народа». Выставка рассказывает об истории создания отечественных атомных электростанций, и о подвиге ликвидаторов событий, на Чернобльской АЭС, потрясший мир 40 лет назад.

Новая экспозиция объединяет два основных пространства: тематический блок, посвященный развитию советских АЭС в 1950–1980-х годах, и тематический блок, посвященный происшествию на Чернобыльской АЭС.

Блок «Советские АЭС» рассказывает, как развивались реакторы, как электростанции, работающие на мирном атоме, распространились по территории СССР и за ее пределами. Здесь посетители увидят карту советских атомных станций, а также инсталляцию, посвященную отечественной атомной энергетике.

Второй блок экспозиции повествует о события в Чернобыле, произошедшим 26 апреля 1986 года. Здесь посетители узнают о труде ликвидаторов и об изменении подхода к безопасности АЭС. Гостям представлен макет 4-го энергоблока, потерпевшего аварию в тот день, а также кинохронику, снятую на месте событий и архивные документы.

Специально к открытию новой экспозиции, в пространстве музея «АТОМ» обновили раздел «Время мечтать», посвященный 1960-1980-м годам – «АТОМ» Теперь здесь установили новый макет первой отечественной атомной электростанции в Обнинске, на котором можно будет увидеть турбинный цех и брызгальный бассейн, а также подземную часть зданий. Кроме того, инсталляция в виде Центрального пульта управления Обнинской АЭС дополнена интерактивной механикой.

