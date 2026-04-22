АРТ МОСКВА открылась юбилейной выставкой в Гостином дворе

На выставке представлены как образцы классической живописи, так и современные арт-объекты. Начнем с раздела, посвященного наследию изобразительного искусства, а галереи Михаила Суслова демонстрируют творения таких мастеров, как Айвазовский, Шишкин, Дубовский, Клевер и Горбатов. Особый интерес публики вызвало полотно Василия Перова «Автопортрет на охоте», датируемое 1879 годом, ставшее подлинным открытием экспозиции.

Клуб любителей искусства представил шедевры российской живописи рубежа XIX-XX веков, среди которых особенно выделяется «Лунная ночь. Усадьба на озере» Архипа Куинджи (1898), а также работы Петра Кончаловского и Бориса Григорьева. Особое внимание привлекла частная коллекция из Москвы, предлагающая взглянуть на западноевропейских мастеров: центральное место занимает полотно Луки Джордано «Царь Давид и пророк Гад перед лицом карающего ангела», созданное в 1670-е годы.

Жемчужиной АРТ МОСКВЫ стала «бриллиантовая аллея», где ведущие ювелирные дома страны, включая Liza Borzaya, Dzhanelli Jewellery, Izmestiev Diamonds, Bogarta, JEMAE, Mousson Atelier, Margarita Zimina, GEVORKYAN FINE JEWELRY, I’M IVAN MARKOV, Style Avenue, MARKIN FINE JEWELLERY, МАСТЕРСКАЯ АГАФОНОВЫХ, Ювелирный дом АргентоV, RS IMPERIAL JEWELLERY HOUSE, PER SEMPRE, Михаил Осипов, MARCO jewellery, Letters and Stones, Elena Okutova, Ювелирный дом TARUTIN и perfectgreyproject, представили свои лучшие изделия.

Секция современного искусства также богата и разнообразна. Художники, участвовавшие в первой ярмарке 30 лет назад, вновь заявили о себе. Владимир Овчаренко и его галерея OVCHARENKO представляют работы таких мастеров, как Леонид Цхэ, Павел Пепперштейн, Валерий Кошляков, Егор Кошелев, Влад Кульков, Алексей Каллима и Владимир Логутов.

Привлекает внимание и проект искусствоведа Элеоноры Дудаковой «Суровый стиль. Наследие». Прямое обращение к зрителю метафорически отражало дух современности, сочетая монументальность форм и сдержанность цветовой палитры. Мастера «сурового стиля» черпали вдохновение в авангарде 1920-х годов, но ориентировались на плакатную графику и творчество таких художников, как Дейнека, Нисский, Кончаловский и Лентулов.

Крокин Галерея презентовала инсталляцию «Портал» из проекта Антона Чумака «Метаполис» (2025), а Е.К.АртБюро — монументальное произведение Николая Филатова «Двигатель» (1986–1987). Особое место в экспозиции современного искусства занимает проект АРТ МОСКВА. Коллекции, где Дмитрий Коваленко демонстрирует часть своего собрания, включающего работы классиков московского концептуализма и соц-арта: Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Павла Пепперштейна, Игоря Макаревича, Юрия Аввакумова и других.

На открытии среди первых посетителей были: Ирина Хакамада, Яна Чурикова, Никас Сафронов, Виталий Гогунский, Светлана Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Юлия Акимова, Ольга Ярутина, Аврора, Василий Церетели, Полина Киценко, Влад Лисовец, Константин и Ольга Андрикопулосы, Полина Пидцан, Татьяна Геворкян, Милана Королева, Александр Сирадекиан, Алёна Куталия, Ирена Понарошку, Андрей Золотов, Анжелика Каширина, Анзор Канкулов, Анна Андронова, Марьяна Максимовская, Елена Ремчукова, Елена Филипченкова, Иван Агуреев, Игорь Чапурин, Инна Асекритова, Ирина Елизарова, Константин Гайдай, Марина Демченко, Мария Ильченко, Милана Пич, Милена Орлова, Михаил Ильин-Адаев, Николай Слезко, Олеся Кожина-Бословяк, Олеся Терещенко, Ольга Горюнова, Ольга Карпова, Виктория Полякова, Пьер Броше, Сергей Сурков, Татьяна Торчилина, Филипп Лобачев и Яна Лапутина и многие другие гости.

