В Коломенском открыли масштабную выставку «Романовы. Из Петергофа в Москву»

В галерее «Сытный двор» развернулась грандиозная выставка «Романовы. Из Петергофа в Москву», где за образами властных правителей и великолепием дворцовых залов скрывается их личная жизнь. Этот материал посвящен царской семье Романовых и их увлечению охотой, а также местам, где посетители могут окунуться в атмосферу царской охоты и насладиться зрелищем полета соколов.

Царская охота: взгляд сквозь века

Соколиная охота, будучи одной из старейших русских традиций, пользовалась особой популярностью еще со времен Ивана Грозного. Царь Алексей Михайлович даже возвел это занятие в ранг государственной политики. Петр I, хоть и не разделял страсти к охоте, тем не менее, поддерживал ее как атрибут придворной жизни и основал зверинец в Царском Селе. В отличие от своего деда, Петр II мог проводить целые дни в лесу, совершенно забывая о государственных делах, и даже учредил пост егермейстера, ответственного за проведение царских охот.

При Анне Иоанновне в моду вошла парфорсная охота с собаками-гончими, а Елизавета Петровна превратила императорское развлечение в пышное событие с участием иностранных послов. Екатерина II, еще в юности, вставала ни свет ни заря, переодевалась в мужской костюм и отправлялась на охоту лично, вооруженная ружьями. Ее сын, Павел I, был равнодушен к охотничьим забавам и предпочитал лишь посещать зверинцы в компании супруги, императрицы Марии Федоровны. Александр I также не проявлял особого энтузиазма к домашней охоте, но был вынужден участвовать в официальных выездах за рубеж.

Новый всплеск интереса к охоте произошел с приходом Николая I. С юных лет он охотился в Петергофе и Гатчине, привлекая к этим занятиям и своего старшего сына. Александр II превратил охоту в тщательно спланированный ритуал с музыкальным сопровождением и свитой. Его первая крупномасштабная охота в Беловежской пуще в 1860 году стала событием международного значения.

Александр III, увлеченный охотой не меньше отца, предпочитал проводить масштабные облавы в Беловежской пуще и в своем польском имении Спала. Император скрупулезно вел учет добытых трофеев, организовывал обеды и пикники на свежем воздухе. Николай II, унаследовавший эту страсть, охотился на самую разнообразную дичь, от зайцев до зубров, для чего привлекал до 500 солдат и 300 крестьян.