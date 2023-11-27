В парке «Зарядье» подвели итоги IV Московской Арт Премии

Торжественная церемония награждения IV Московской Арт Премии состоялась в московском парке «Зарядье». Победителей в пяти номинациях определило голосование экспертного совета, в который вошли более тридцати представителей отрасли.

Лауреатам и организаторам премии направил приветствие мэр Москвы Сергей Собянин:

«Из года в год столица развивается, открывая новые горизонты для творчества, реализации смелых художественных замыслов и проектов. В изобразительном искусстве и архитектуре, кинематографе и литературе, музыке и театре рождаются новые образы Москвы – динамичного бы мегаполиса, устремленного в будущее и бережно сохраняющего традиции великой русской культуры. Московская Арт Премия является высокой оценкой созидательной творческой работы лауреатов, которая обогащает столичное искусство».

Директор парка «Зарядье» Иван Демидов:

«В нашем городе рождается огромное количество искусства. Художники, музыканты, режиссеры показывают и формируют актуальную картину жизни нашего города. Мы всегда с нетерпением ждем их новых работ. Я искренне поздравляю лауреатов IV премии и ждем всех на VМАП в следующем году».

В номинации «Изобразительное искусство» третье место занял проект художницы Евгении Буравлёвой «Чужие впечатления», реализованный в составе выставки «Женское тотально». На втором месте - авторская роспись интерьеров Южного Речного вокзала Антона Чумака. Первое место эксперты присудили циклу работ фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнёва «Реконкиста красоты».

Евгения Буравлева:

«Очень неожиданно и приятно, что проект не потерял актуальности. Я постаралась посмотреть на мир глазами людей вокруг меня и забыть о своей роли творца и художника. Спасибо все участникам проекта, которые предоставляли изображения для моих картин, и всем участникам премии».

Антон Чумак:

«Для меня эта награда особенная. Я вырос в Петербурге, но все больше работаю в Москве, полюбил этот город, и сегодня понял, что эти чувства взаимны. Роспись Речного вокзала, проект его реконструкции – не только моя история, но и Московской Дирекции транспортного обслуживания. Множество людей работали над этим проектом – это заслуга всего города».

Владимир Клавихо-Телепнев:

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить своих детей и мою жену. Я так боялся вступать в разные сообщества и боялся разных премий, ведь все художники немного аутисты. Но мне очень приятно, что в итоге мою работу так высоко оценили».

В номинации «Театр» третье место получил Театр им. Моссовета за спектакль Павла Пархоменко «Москва. Полный круг» по одноименной пьесе Александра Архипова о жителях современной Москвы, на втором месте постановка «Тахир и Зухра» Мурата Абулкатинова в театре «Шалом» по мотивам среднеазиатского эпоса, первое место заняла документальная опера «Аскет» театра «Практика» об Андрее Сахарове.

Директор театра «Практика» Елена Кузьмакова:

«Для нас это абсолютно счастливое событие. Спектакль "Аскет" для театра особенный. Это первая документальная опера, которую мы реализовали в большом пространстве Музея Москвы, знаковая для "Практики"».

Лучшими работами номинации «Музыка» стали пьеса для ансамбля народных инструментов It’s Fяom space!!! композиторов Вадима Генина (3 место), «Нонсенсорики Дримса. Опера 2» Александра Белоусова (2 место) и аудио-визуальный проект «Акустико-пространственные миражи» Ольги Бочихиной (1 место).

Вадим Генин:

«Хочу поблагодарить экспертов, организаторов и посетителей выставки. Мне кажется, такое мероприятие, на котором провинциальный хлыщ может наравне с остальными бороться за крупнейшую премию в области искусства – это здорово».

Композитор Александр Белоусов напомнил о символичном факте: либретто к опере написал Борис Юхананов, обладатель Гран-при I Московской Арт Премии. И сказал слова благодарности в адрес Петра Поспелова, который оформил заявку на премию. К нему присоединилась и Ольга Бочихина: «Мои слова благодарности будут также Петру Поспелову. Эту награду я посвящаю его памяти. Мое произведение о миражах, но я очень верю в то, что искусство реально».

Художественный фильм Семёна Серзина «Похожий человек» получил третий приз в номинации «Кино». Второе место присуждено фильму «Тайм-аут» Владимира Скворцова, первое место – у фильма «Наводнение» Ивана Твердовского.

Режиссер Семен Серзин:

«Приятно было, находясь на другом конце земли, узнать, что наш фильм был так высоко отмечен. Я благодарен компании "Новые люди", с которой мы его сняли».

Получая награду, режиссер Иван Твердовский вспомнил о том, что уже участвовал в I Московской Арт Премии и получил тогда второе место. А теперь, на IV МАП, завоевал первое.

В номинации «Литература» победителем стала Ася Володина с романом «Протагонист», второе место занял роман Кирилла Рябова «Дирижабль», на третьем месте - роман «Сезон отравленных плодов» Веры Богдановой.

Писатель Кирилл Рябов отметил, что «рад увезти в Питер московскую премию».

А писательница Ася Володина, получая награду, отметила:

«Я рада, что мой роман смог покинуть территорию литературы и оказаться в пространстве Москвы и в виде одноименного фестиваля на сцене МХАТ, и в виде эскиза, дискуссии и выставки в Зарядье. Приятно, что существует премия, которая объединяет представителей разных индустрий». Алексей Портнов, редактор книги, напомнил, что дебютная книга Володиной стала бестселлером буквально с первых недель продаж, ее полюбили критики и писатели: «Единственное, чего ей не хватало – премиального процесса. Московская Арт Премия это исправляет».

Гран-при IV Московской Арт Премии получил мультидисциплинарный проект Богдана Сидоренко «1812», приуроченный к двухсотлетию Отечественной войны 1812 года в Музее Москвы и реализованный при поддержке Института развития интернета (ИРИ). «Мы старались все вместе сделать историю о сложных и важных событиях немного ближе и доступней». Ученый секретарь Музея Москвы Наталья Катонова рассказала, что для институции это был вызов: «На хрестоматийную историческую тему мы запустили целый зал мультиформатных продуктов, который переосмыслил и наше отношение к событиям 1812 года и втянул в этот водоворот коллег из музеев и школ. Это замечательный опыт. Мы надеемся, что наш проект станет революционным подходом к историческому образованию в московских школах».

Лауреатам вручили статэутку, созданную на основе арт-объекта Игоря Шелковского «Ваза с цветами». Ранее скульптура российского художника в рамках фестиваля «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» стояла на площади парка «Зарядье».

Призовой фонд IV Моcковской Арт Премии составил 33 миллиона рублей.