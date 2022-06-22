Четвертый полуфинал конкурса «Песни Победы» посвящен Дню памяти и скорби

22 июня состоится четвертый из восьми полуфинальных концертов музыкального конкурса «Песни Победы», который проводит Национальный фонд поддержки правообладателей. Как и предыдущие концерты, четвертый полуфинал будет посвящен значимой дате в истории Великой Отечественной войны. На этот раз – не победоносной, а трагической: именно в этот день Германия коварно напала на Советский Союз.

Зрители уже познакомились почти с половиной участников, прошедших отбор компетентного жюри. В новом концерте примут участие пять конкурсантов. Программу откроет оперный певец из Москвы Владимир Дмитрук, выступающий в категории «Профессионалы». Он исполнит известную песню «На безымянной высоте» из фильма «Тишина», вышедшего на экраны в 1963 году. Она входила в репертуар Марка Бернеса, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, а также современных исполнителей – Сергея Мазаева, Дениса Майданова и других. Многие военные песни с давней историей популярны и в наши дни.

К Великой Отечественной войне невозможно относиться равнодушно, ведь эта трагедия затронула каждую семью в нашей стране. Поэтому немало авторов продолжают создавать новые композиции на волнующую их тему. Галина Игнатьевна Шейбухова из Тулы, которая представит на конкурсе старшее поколение в номинации «Гордость», исполнит песню собственного сочинения «Победная застольная». И слова, и музыку она написала сама, посвятив свое творение ветеранам.

Еще одну современную композицию представит участница из Подмосковья Виктория Полинская. Конкурсантка, выступающая в категории «Авторская песня», споет песню Сергея Павкина и Елены Радьковой «Разлучница-война». Следом за ней полуфиналист конкурса Михаил Вавилин из Казани (номинация «Любители») исполнит свою песню «Гимн Победы», созданную в соавторстве с Альбертом Шарафутдиновым.

Концерт завершится выступлением юной москвички Виктории Кубикиной (номинация «Дети»). Девочка уже принимала участие в конкурсе «Песни Победы» в прошлом году. На этот раз в ее исполнении прозвучит песня Станислава Минакова «Журавли Победы».

Трансляция полуфинала состоится на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники». Начало в 20:00. Ведущий концерта – актер театра и кино Максим Линников.

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