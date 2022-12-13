«Опасная» – премьера нового трека певицы DIANOVA

Этот трек на текущий момент наиболее серьезная работа в творчестве артистки. Каждое следующее произведение продвигает певицу на новый профессиональный уровень, раскрывая образ и масштабируя аудиторию. Из шансон-дивы со сложными текстами DIANOVA превратилась в конкурентку для самых популярных поп-исполнительниц.

Идея создания трека родилась на фоне личных переживаний. Размышления артистки о сложных взаимоотношениях со своим возлюбленным превратились в текст и легли на вирусный мотив. Любовь может быть прекрасной или ужасной, но каждый, послушав трек, задумается о своей истории.

– Песня о человеке, который любит вести двойную жизнь, но сам же может попасть в ловушку. Как часто мы играем чувствами других людей и даже не представляем, что судьба может сыграть с нами в свою игру. Есть те, кому нравится вести двойную жизнь, играть в любовь, изменять, манипулировать. Они настолько уверены, что сами не попадут в ловушку и не станут жертвой обмана. У них все под контролем. Но любовь может поразить каждого, от этого чувства еще никто не увернулся. Ты можешь быть королем сегодня, а завтра станешь рабом своих собственных чувств. Любовь как сладкий яд, в ее ловушку могут угодить даже самые хладнокровные, – комментирует DIANOVA.

На трек «Опасная» певица планирует снять клип. Можем только представить, что это будет за любовная история. А пока, наслаждаемся песней.

Послушать трек можно на всех цифровых площадках.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.