Четыре города Подмосковья вошли в топ-20 российских городов по индексу креативной активности

Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, созданный в 2020 году как консорциум четырех организаций – Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Московского государственного института международных отношений и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, – провел исследование с целью выявления и оценки креативного потенциала городов России.

Объектами исследования стали 197 городов с численностью населения более 100 тыс. человек. Для каждого из них были определены размер креативного сектора (численность занятых), его структура в разрезе креативных индустрий и креативные специализации.

По результатам исследования четыре города Московской области – Красногорск, Химки, Домодедово и Щёлково – вошли в топ-20 российских городов по индексу креативной активности (численность занятых в креативных индустриях на 10 тыс. человек населения). Причем Красногорск расположился на втором месте – между Москвой и Санкт-Петербургом.

Подобный результат подмосковных городов неслучаен – развитию креативных индустрий в регионе уделяют большое внимание. Именно этой теме был посвящен и круглый стол Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, который на прошлой неделе прошел на территории музея-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне.

В рамках мероприятия было отмечено, что для представителей креативных индустрий, зарегистрированных как малое и среднее предпринимательство, в Подмосковье действуют те же меры поддержки, что и для бизнеса. Но за счет специфики сфера требует выведения своего перечня мер поддержки.

Участники круглого стола отметили необходимость разработки проекта закона Московской области «О развитии творческих (креативных) индустрий в Московской области», направленного на стимулирование предпринимательской деятельности в этой сфере, развитие и поддержку субъектов креативных индустрий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.