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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Театральная постановка Детского радио подарила радость и счастье особенным зрителям

editor
By editor
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хрум спектакль детского радио

Детское радио пригласило подопечных Фонда Хабенского, АНО «Центр досуга и социальной помощи «Анна» и их близких на музыкальный спектакль-детектив «ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?». Театральная постановка входит в топ лучших культурных событий Москвы и стала настоящим источником радости и вдохновения для тех, кто больше всех в этом нуждается. Показ состоялся в рамках направления «PRO_Участие» программы корпоративной социальной ответственности «Газпром-Медиа Холдинга» PRO.

«Детское радио сотрудничает со многими НКО, благотворительными фондами и неоднократно поддерживало их инициативы в эфире. Но все же – заветное желание всех детей – самим прикоснуться к сказке, стать частью волшебной истории. И такую возможность ребята получили, побывав на нашем спектакле. Мы уверены, подобные встречи помогают мальчишкам и девчонкам почувствовать себя нужными и счастливыми, а подвиги главных персонажей становятся для них примером, придают сил для преодоления всех трудностей», – говорит продюсер Детского радио Елена Бондаренко.

Подопечные фондов получили возможность погрузиться в удивительный мир сказок Пушкина и вместе с детективами агентства «ХРУМ» поучаствовать в разгадке таинственных событий, которые случились в легендарном Лукоморье.

«Нашим ребятам – детям с опухолями мозга – очень важно добавлять положительные эмоции в процесс сложного лечения и восстановления. Посещение ярких театральных шоу позволяет им погрузиться в сказку и поверить в чудеса, которых так не хватает в реальной жизни. Каждое представление становится для них волшебным событием, где они могут забыть о болезнях и диагнозах, а вместо этого ощутить радость, смех и надежду», – отметила координатор проектов «Терапия счастья» Фонда Хабенского Светлана Мамонова.

«ХРУМ. Что случилось в Лукоморье?» – второе театральное шоу, созданное по мотивам популярного аудиосериала Детского радио. В спектакле гармонично сочетаются музыкальные номера и захватывающий сюжет. Премьера прошла в начале октября при полном зале и вызвала много эмоций у маленьких зрителей. Первыми постановку оценили семьи участников СВО, дети из Донецка, Луганска, Мариуполя, получившие приглашения от «Газпром-Медиа Холдинга» в рамках программы «PRO_Забота». Также холдинг пригласил на спектакль подопечных Национального фонда развития реабилитации и фонда «Образ жизни», что стало частью «PRO_Содействия» (оба направления также являются частью масштабной программы корпоративной социальной ответственности «Газпром-Медиа Холдинга» PRO).

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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