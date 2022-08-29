Объявлены победители Первого общероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского»

27 августа, в День российского кино, на сцене кинотеатра «Художественный» в рамках открытия ежегодной акции «Ночь кино» были объявлены имена победителей Первого общероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского».

Конкурс «Миры Тарковского» был инициирован РОСИЗО, МОСКИНО и Музеем кино к 90-летию Андрея Тарковского. По убеждению авторов конкурса именно Андрей Тарковский может считаться родоначальником видео-арта. Официальным мультимедийным партнером конкурса выступил VK Видео.

Работы участников конкурса посвящены темам, особенно ярко отраженным в творчестве Тарковского. Они созданы под воздействием стиля великого режиссера и призваны переосмыслить его творческий подход в современном культурном контексте.

Всего для участия в конкурсе было получено 78 заявок, 73 из которых были допущены до голосования профессионального жюри, в состав которого вошли: Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, актриса театра и кино Юлия Пересильд, продюсер и киновед, генеральный директор МОСКИНО Наталья Мокрицкая, генеральный директор онлайн-кинотеатра PREMIER Софья Митрофанова, российский модельер и художник, основатель торговой марки «D. Simachev» Денис Симачев, оператор Павел Капинос, режиссер, сценарист и продюсер Антон Калинкин, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, а также режиссер и продюсер Андрей Тарковский-младший.

По итогам голосования профессионального жюри победителями конкурса стали:

в номинации «Любовь» — Петрушин Владимир,

в номинации «Детство» — Крючков Ян,

в номинации «Ностальгия» — Чуков Павел,

в номинации «Космос» — Суфьянова Элина,

в номинации «Пейзаж» — Дребнев Дмитрий

в номинации «Пространство и время» — Меньщиков Алексей.

Торжественные мероприятия продолжились в летнем кинотеатре РОСИЗО, где зрители смогли познакомиться с работами победителей конкурса.

Видеоролики победителей будут показаны на площадках МОСКИНО и в летнем кинотеатре РОСИЗО. Также запланирован отдельный показ работ всех участников конкурса. Специальным призом конкурса от организаторов фестиваля «Короче» отмечен автор проекта «Спички» Меньщиков Алексей (г. Пенза), который получит возможность смонтировать ролики номинантов фестиваля в следующем году.

Работы, допущенные до голосования профессионального жюри в рамках Первого общероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского», пополнят медиатеку РОСИЗО, как участники первого конкурса.

В 2023 году планируется объединение конкурса видео-арта с одним их профессиональных смотров видеоконтента. О дате начала сбора заявок будет объявлено дополнительно.

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