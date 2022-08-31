На ВДНХ открылся обновленный самолет Як-42

На площади Промышленности на ВДНХ состоялось торжественное открытие обновленного самолета Як-42. Авиалайнеру вернули историческую ливрею, которая украшала борт, когда он находился на международной авиавыставке Ле-Бурже в Париже в 1979 году.
Внутри обновленного Як-42 гостей ВДНХ ждут авиационные экскурсии, во время которых посетители могут увидеть настоящие приборы и агрегаты самолета, подержать в руках черный ящик, позаниматься на тренажере для отработки координации движений и проверить себя в кресле Барани, предназначенном для тренировки вестибулярного аппарата. Также под руководством пилота-инструктора можно произвести тренировочный полет на авиатренажере, в котором подключены органы управления к тренажеру самолета. На память о посещении легендарного борта все желающие могут устроить для себя фотосессию.
«Хочу поздравить всех с торжественным открытием обновленного самолета Як-42. Возвращение исторического облика лайнеру стало прекрасным событием последних теплых дней этого лета. Отдельно поздравляю команду летней школы «Авиатор» и ее директора Евгения Мартенюка. Мы знаем, сколько труда стоило вернуть исторический облик этому самолету, и надеемся, что судьба Як-42 как одного из резидентов Музейного города ВДНХ будет счастливой и яркой», — сказала на открытии обновленного Як-42 заместитель генерального директора по развитию ВДНХ Елена Ивановна Жук.
Обновленный борт СССР-42304 появился на площади Промышленности в 1981 году, после своего рекордного беспосадочного перелета из подмосковного города Раменское в Читу. Як-42, предназначенный для перелетов на расстояние до 2500 километров, тогда преодолел 4730 километров. Ранее, в 1979 году, именно это воздушное судно с выставочным номером 349 представляло достижения отечественного самолетостроения на международном авиасалоне Ле-Бурже во Франции.
По соседству с самолетом Як-42 на площади Промышленности гости ВДНХ могут увидеть вертолет Ми-8, истребитель Су-27 и макет ракеты-носителя «Восток». На площадке рядом с площадью Промышленности расположен макет космического корабля «Буран», внутри которого принимает посетителей интерактивный музейный комплекс.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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