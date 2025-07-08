Что читают в отпуске

Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, контентная платформа Дзен и издательская группа «Эксмо-АСТ» провели совместное исследование, чтобы узнать, как россияне предпочитают проводить время с близкими в семейном отпуске — и какой контент выбирают для отдыха.

Как россияне относятся к семейному отпуску

Большинство участников опроса (56%) считает, что отпуск с семьёй сближает. При этом 23% из них уверены, что совместный отдых всегда укрепляет семейные отношения. Еще 33% опрошенных группы отмечают такой эффект в большинстве случаев. 32,7% респондентов отметили, что не замечают особенного влияния отпуска, так как и так близки со своей семьёй.

В рейтинг самых популярных видов совместного досуга на отдыхе попали чтение книг и журналов (20%), а также сёрфинг по новостным сюжетам и материалам в СМИ (25%). Среди других способов семейного отдыха респонденты чаще всего называли визиты к друзьям и/или родственникам (41%), активный отдых (38%) и экскурсии по музеям и достопримечательностям (25%).

Самыми сближающими семью формами досуга, по мнению россиян, являются активный отдых (36%), визиты к друзьям и/или родственникам (24%) и настольные игры (24%). В топ-5 вошли совместное чтение и обсуждение книг и/или журналов (20%), а также обсуждение новостей (15%).

Спокойствие и умиротворение –– главные чувства, которые приносит россиянам совместный отпуск. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. 33% россиян радуются новым впечатлениям, каждый пятый уезжает домой с ощущением вдохновения (23%), в еще 22% – с ощущением расслабленности.

Какие книги россияне выбирают для отпуска

Большинство россиян (65%) берет с собой в отпуск книги и журналы, чаще всего — хотя бы одну бумажную книгу (26%) или несколько (5%). Еще 18% берут книги только если остаётся место в багаже. Электронные книги и онлайн-сервисы для чтения предпочитают 17% опрошенных.

В отпуске россияне предпочитают читать приключенческие романы. Такой вариант ответа выбрали 33% респондентов. Еще 28% опрошенных отметили историческую прозу, а 23% –– детективы и триллеры. 18% россиян отдыхают за фэнтези и фантастикой, а 17% –– за романтическими комедиями. Нон-фикшн (книги про саморазвитие, психологию и так далее) выбирают в отпуске 12% опрошенных.

Многие россияне проводят отпуск за книгой не в одиночке. 46% респондентов рассказали, что с ними читают их супруг/супруга. Еще 20% отметили, что на отдыхе вместе с ними читают родители, а 14% — что книги читают все члены семьи без исключения. Среди любимых книг для отдыха у россиян –– рассказы Александра Цыпкина и классические произведения: «Ромео и Джульетта» Шекспира, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Гордость и предубеждение» Остин, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера и «Унесённые ветром» Митчелл.

Большинство россиян (80%) на отдыхе так или иначе обсуждает прочитанное с семьей. Из них 14% делятся развитием сюжета каждый день, 28% –– несколько раз за отпуск, 31% — хотя бы раз за отпуск. Еще 7% россиян отметили, что устраивают на отдыхе совместные книжные чтения.

Следят ли россияне за новостями в отпуске

Во время отдыха россияне продолжают читать новости. 44% опрошенных следят за 1–2 темами, 27% россиян отслеживает 3–4 темы, 10% — 5–6 тем. Каждый пятый россиянин (19%) продолжает следить за семью и более темами новостей. Самые интересующие в отпуске темы сюжетов –– происшествия (37%), мировые события (36%), политика (26%), экономика (21%), культура (17%), туризм и путешествия (14%).

Для многих чтение новостей — не просто ежедневная привычка, а предмет для разговора с семьёй. 31% россиян обсуждают самые интересные сюжеты несколько раз в день, еще 14% делают это ежедневно, а 24,7% — минимум раз в неделю. 22% респондентов обсуждают новости с родными хотя бы пару раз за отпуск.