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Домой366INFO.RUШкольники выбрали ТОП-5 регионов для поступления в вуз

Школьники выбрали ТОП-5 регионов для поступления в вуз

editor
By editor
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21% старшеклассников определяются с выбором вуза в выпускной год, а 30% решают куда поступать только после сдачи ЕГЭ. Таковы результаты исследования предпочтений школьников при выборе вуза, проведенного EdTech-компанией «ПОВУЗАМ». География исследования включала девять регионов в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где с 15 по 31 мая были опрошены 900 учеников выпускных классов.

От выбранного вуза 65% школьников ожидают «интересного учебного процесса». Обрасти социальными связями и нужными контактами в период студенчества важно для 26% абитуриентов, которые в качестве главного ожидания от обучения указали «Полезное окружение».

«Знакомства в городе, где находится вуз», «Студенческая активность. Стипендия. Город, и район, в котором расположен кампус университета» — таковы типичные ответы. Еще 26% надеются, что учебная программа вуза даст им «возможность работать с первого курса», что очень важно для тех, кто не попадет на бюджетные места.

Стоимость обучения при невысоких баллах ЕГЭ становится важным фактором выбора вуза, отметили старшеклассники в открытых вопросах.

«Основной фактор — возможность поступления. В моей ситуации и, я уверен, у большинства обычных людей в России после получения результатов не остаётся большого выбора, кроме ближайшего дешёвого места обучения. При этом качество обучения без сомнений будет низким», — поделился участник опроса из Пермского края.

Независимо от результатов ЕГЭ 10,7% школьников рассматривают поступление исключительно в вузы своего региона. Остальные 89,3% готовы к переезду на период обучения. На первом месте в качестве города, в котором пройдут студенческие годы, ожидаемо оказалась Москва. Вот так выглядит ТОП-5 регионов, привлекающих абитуриентов:

  • Москва – 25%;
  • Казань – 14,3%;
  • СПб – 13,7%;
  • Пермь — 12,4%;
  • Тюмень и Екатеринбург — по 11,5%.

«Наш рейтинг показывает не куда в итоге поедут абитуриенты, а где хотели бы обучаться. Ведь пожелания поступающих и возможности города совпадают только в Москве. В столице хотят учиться 25% абитуриентов, при том, что здесь обучается 20,83% студентов страны.

В других образовательных центрах между этими показателями значительный разрыв. Петербург выбирает 13,7% абитуриентов, Казань – 14,3%. В то время как в Питере учатся 7,57%, а в Татарстане – 3,36% студентов России. Половина тех, кто видит себя петербургскими и две трети мечтающих о статусе казанского студента — в итоге получат диплом в других регионах, поскольку чисто мест в вузах Санкт-Петербурга и Казани ограничено.

То же самое касается и Перми, и Тюмени, и Екатеринбурга. Родителям, чтобы у детей не было необоснованных ожиданий, необходимо заранее их знакомить с перспективами продолжения обучения.

Ситуация, когда почти треть школьников определяется с выбором по итогам ЕГЭ, недопустима. Последние результаты ЕГЭ, по иностранным языкам и информатике, появятся 23 июня, а по предметам, сданным в резервные дни, 27 и 29 июня.

Прием документов в вузы, где есть вступительные испытания, заканчивается 15 июля, в остальных – 25 июля. То есть у молодого человека есть буквально пару недель, чтобы принять одно из главных решений в жизни.

Мы пытаемся переломить эту негативную тенденцию и начиная с 2023 года, проводим очные и виртуальные экскурсии по десяткам вузов, помогая школьникам определиться с местом учебы, осознанно выбрав и основной и несколько запасных вариантов в зависимости от полученных баллов и гарантировано получить качественное образование, не допустив ошибок, неизбежных при выборе вуза и факультета в пожарном порядке», — прокомментировала результаты исследования Оксана Аширова, основатель и руководитель проекта «ПОВУЗАМ».

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