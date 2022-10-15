Выставка «ORЁLEXPO 2022» стартовала в Гостином дворе 

C 13 октября в Московском Гостином дворе стартовала Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022». C 13 по 16 октября участники выставки смогут поучаствовать в интереснейших дискуссиях деловой программы, мастер-классах и даже показе мод и высокой кухни по-сербски. Диапазон товаров для охоты и спорта на выставке – на самые разные вкусы!





Единственная российская отраслевая выставка объединила на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

На этот раз, как отметил организатор выставки и председатель совета директоров «Орел-Хантинг» Михаил Хубутия, открытие прошло без громких оркестров и красивых барабанщиц, зато — с четким намерением вывести импортозамещение в оружейной отрасли на первые позиции по значимости, что крайне важно в наше непростое время.

— Пройдет время, и мы станем первыми во всем, и весь мир будет здесь, все будут смотреть на Россию, — заверил Михаил Хубутия.

— В деловой программе выставки мы уделили внимание как традиционным темам законодательных новелл, культуры обращения с оружием, охране природы и развития охотхозяйств, так и темам, находящимся на пике значимости, — отметила программный директор выставки Ирина Гордина. — Это импортозамещение, развитие патриотизма через стрелковые виды спорта и осознанное отношение к природе. Уверены, каждый найдет на выставке для себя интересные дискуссии и уникальные экспонаты, а в культурной программе — мастер-классы по соколиной охоте, сербской кухне и моде стиля «милитари».

Среди экспонентов — лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты. Наряду с компаниями, давно и прочно завоевавшими успешные позиции на рынке, в этом году посетителей форума и экспертов надеются порадовать новые игроки – те, кто сумел воспользоваться шансом, который дает мировой кризис.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Первый день деловой программы собрал множество мнений экспертов рынка.

«Сделано в России» — на той площадке эксперты обсудили вопросы перехода от стратегии импортозамещения к опережающему развитию национального производства гражданского и спортивного оружия. В фокусе внимания — российский рынок гражданского и спортивного оружия, перспективы развития в новых условиях, влияние санкций на оружейную отрасль и параметры нового технологического перехода.

Владимир Жихарев, исполнительный директор НО «Союз Российских оружейников им. М.Т. Калашникова», отметил: «Те, кто готовились к сложным временам, проходят этот период без потрясений. Остановка производства точно не грозит — иностранное участие на сегодня не более 15%. Да, закрылись западные рынки. Да, западный мир проводит политику «удушения» российской промышленности. Но вряд ли это им удастся, как мы видим. Более того, мы считаем, что условием допуска внешних производителей на внутренний рынок должно быть обязательное производство минимум 20-30 % от общего объема в нашей стране»

Михаил Горелик, генеральный директор ООО «Московский завод высокоточного оружия», не видит особых проблем с импортозамещением оружия: «Стратегическая задача — не замена поставщиков российскими аналогами, а организация производства у нас. Нужна поддержка государством оружейной промышленности, не хватает оборотных средств для расширения производства. Ощутима нехватка металлообрабатывающего инструмента после 24 февраля, есть кадровый голод в промышленных отраслях. Необходимо продолжать потребление, чтобы экономика работала. И конечно, важно возрождать оружейную культуру — восстанавливать тиры, учить людей обращаться с оружием. Слово «патриот», на мой взгляд, тесно связано с оружием — человек должен уметь защищать Родину с оружием в руках».

Свое видение решения задачи импортозамещения предложил Вадим Рудаков, генеральный директор BespokeGun: «Все производители оружия решают однотипные задачи. Решение простое — всем негосударственным производителям оружия — сесть за стол переговоров. Мы сможем обменяться опытом и за счет друг друга решить много проблем и, возможно, даже снизить себестоимость продукции. Мы также выступаем за межведомственное взаимодействие».

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СУПЕРТЕХНОЛОГИЙ

Экспертная дискуссия «Традиционные и новые технологии в стрелковой подготовке: оптика, VR, AR, искусственный интеллект, гейминг».

Елена Скаржинская, эксперт в области киберспорта, интерактивных методов обучения, и.о. заведующей кафедрой киберспорта Университета «Синергия» считает, что игры формируют различные личностные качества у человека наравне со спортивной подготовкой: «У нас в стране пока нет нормативно-правового статуса, есть лишь малая доля законов относительно киберспорта, но нет профстандарта. Необходимо нормативное сопровождение современных разработок. Мы планируем создать центр экспертизы компьютерных игр для решения актуальных задач».

Сергей Майоров, специалист по развитию ФГБОУ «Интердом» Министерства просвещения РФ, отметил: «Для системы образования для внедрения НВП в школах — виртуальные тренажёры это безопасный и не дорогой вариант. А после виртуальной практики приглашать учеников на полигоны. Хорошо бы устроить виртуальную «Зарницу».

Ипполит Дюмулен, основатель Агентства пропаганды и коммуникаций HD АРТЕЛЬ, подчеркнул, что сейчас появилось много обучающих VR-технологий для стрелков, охотников: «В ближайшие 5-7 лет VR захватит мир наравне с телефонами. Но сейчас надо задуматься о будущих поколениях. Игровые сообщества требуют регулирования, так как формируют модели поведения молодых людей».

Свой взгляд предложил Алексей Буньков, руководитель направления АНО «ИРИ»: «Стрелковая подготовка — это не только непосредственно стрельба, но и коммуникации внутри команд. VR AR вносят большой вклад в развитие метавселенных. Помогают развивать различные навыки, например, вырабатывать поведение людей в стрессовой или аварийной ситуации».

ЭКОЛОГИЯ В ТРЕНДЕ

Это обсудили на дискуссии «Воспитание экологического сознания и экологичного образа жизни у молодежи». Алена Август, политтехнолог, журналист, эксперт по PR и GR-коммуникациям уверена, что изменения сознания в направлении экологизации возможны чаще и лучше через детей: «Взрослые — рабы своих привычек, часто далеких от экологии, именно дети драйвят ситуацию. Когда твой ребенок приходит и организовывает дома простыми действиями раздельный сбор отходов – ты как родитель никуда не денешься и будешь вынужден меняться. В проекте «Разделяй и умножай» происходит именно так – дети устанавливают правило двух ведер на кухне, дети собирают батарейки, дети разъясняют родителям, что такое экопривычки, учат взрослых на своем примере. Это то поколение, что уже растет экологизированнымс пеленок при должной воспитательной работе. Но в детских проектах, как мне кажется, важно продумыват механику вовлечения и все же элемент волшебства. Так работает, к примеру, проект «Детки кремлевской елки» — дети буквально на кончиках пальцев чувствуют, как растет дерево, причем дерево волшебное, и эта история вовлекает уже самим сюжетом, незаметно делая экологические знания встроенными в процесс создания волшебства».

Рашид Исмаилов, председатель «Российского экологического общества», отметил важность социологии в разработке программ экологического воспитания: «Без социологии все гипотезы субъективны. Сегодня важно понимать, что каждый молодой человек — это визионер. В силу дерзости, присущей молодым, незашоренности и свободы мышления, они именно визионеры. Сейчас у молодежи запрос на экологию не в виде субботников только (причем эти субботники порой проводятся на одном и том же месте год за годом), а на интеллектуальную экологию – такую, где нужна голова, а не только руки. И мы готовим в ответ на этот запрос новую платформу, скоро будет сюрприз. В целом же экология – это хорошая возможность для лидерства, многие молодые ребята находят в себе эти качества именно в экологических проектах. И это именно та позитивная повестка, что нужна стране и обществу».

ОХОТА И ПРИРОДА

На традиционной для выставки дискуссии Артур Мурзаханов, заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» заявил: «Я когда пришел работать в заповедные территории, нас называли егерями, такой образ «Кузьмича». И с 2015 года я занимаюсь тем, что формирую другой образ государственного инспектора в социальных сетях. Так люди начали понимать, чем мы занимаемся. Первый шаг – рассказывать о себе как о профессионалах».

ОТ БИНТА ДО ПРИЗА

Традиционно на выставке прошел мастер-класс «Оказание первой помощи: что должен знать и уметь каждый охотник и стрелок». В ходе мастер-класса участники не только получили полезные навыки, но теперь запросто могут произнести термины «тампонада», «зажим» и другие не хуже профессиональных докторов. Несмотря на серьезность темы, этот мастер-класс всегда проходит в обстановке легкого юмора и на пользу всем.

Компания АртЭлв — генеральный дистрибьютор бренда iRay (Ай-рэй) провела розыгрыш призов для участников выставки. В этом году компания анонсирует запуск своего собственного бренда товаров для охоты. В ходе розыгрыша счастливчики получили монокуляр iRay DV DP 09, сертификат на стрельбу в стрелковом клубе и сувениры.

Конечно, выставка прежде всего – экспозиция новинок оружия, оборудования и экипировки, это стоит увидеть, пока есть возможность.

Выставка «ORЁLEXPO 2022» открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнёров и заключения контрактов. А тем, кто приходит сюда впервые – открывает волшебный мир охоты, стрельбы и путешествий на основе уникального сочетания традиций и современных технологий.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.