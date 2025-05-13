«Чужие деньги»: Максим Матвеев, Гоша Куценко, Филипп Янковский и другие звездные гости посетили светскую премьеру криминальной драмы

12 мая в московском кинотеатре «Художественный» Иви и START провели светскую премьеру криминальной драмы «Чужие деньги». Гостей ждало погружение в мир подпольного криптобизнеса не только с помощью просмотра первых эпизодов сериала, но и через антураж — фотозоны, билеты в виде купюр и другие тематические элементы.

Представить сериал гостям собрался весь каст проекта: Максим Матвеев, Стася Милославская, Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Александр Мизёв, Алла Сигалова, Денис Прытков, Никита Дювбанов, Кирилл Нагиев, Владислав Ценев, Елена Балабанова, Дарья Калмыкова, Оксана Стрельцова, Александра Розанова и другие.

Со сцены криминальную драму представили Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви, Ирина Сосновая, генеральный продюсер проектов онлайн-кинотеатра START, генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров, креативный продюсер Инна Оркина-Сексте, режиссер Игорь Твердохлебов, а также актеры — Максим Матвеев и Гоша Куценко.

Оценить первые два эпизода проекта пришли Ольга Сутулова, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Стас Круглицкий, Полина Ауг, Анна Богомолова, Зоя Бербер, Анна Ещенко, Андрей Савочкин, Таша Белая, Татьяна Яхина, Андрей Савочкин, Мария Ремер, Олеся Грибок, Райан Оттер и многие другие.

«Чужие деньги» — криминальная драма по сценарию Сергея Минаева и Дмитрия Минаева о провинциале-неудачнике Юре Афанасьеве, как две капли воды похожем на пропавшего главу криптомафии Алексея Воронова, который вынужден возглавить его нелегальный бизнес. Две главные роли в проекте исполнил Максим Матвеев. Первые четыре эпизода выйдут на Иви и START уже 15 мая, новые серии будут выходить на платформах по четвергам.

Гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева (Максим Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.

Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Стася Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?