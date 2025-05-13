Выставка работ художников-монументалистов ТО «Пространство» во Всероссийской музее декоративного искусства

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку мастеров творческого объединения «Пространство» – художников-монументалистов, создающих уникальные произведения мозаики и монументальной живописи, но, в то же время, блестяще владеющих различными техниками декоративно-прикладного искусства.

На выставке будет представлено более 70 работ, из которых большая часть выполнена специально для этого проекта и демонстрируется впервые. Члены объединения «Пространство» – Анна Котельникова, Анастасия Евстратова, Мария Копысова, Ирина Ардова, Алина Мальцева, Анастасия Дорогова, Эдуард Мишкин, Анастасия Харитонова и Александра Никонова-Мартиросова представят работы, исполненные в технике масляной живописи, мозаики, шпалеры, вышивки, маркетри, керамики, травления по металлу и других.

Пять тематических разделов выставки – «Игра», «Воля», «О природе вещей», «Рядом» и «Негасимое» – посвящены размышлению авторов о человечности и роли художника как проводника гуманистических идей в современном обществе.

В первой части – «Игра» – демонстрация живой и смелой фантазии художников, свидетельство способности человека удивлять и удивляться. Ширма «Облако», расписанная изображением фантастического неба, инопланетный пейзаж на картине «Радуга», затейливые рыбы, изображенные тушью на рисовой бумаге, причудливые украшения, выполненные в старинной технике «сажение по бели», — все это способно вызвать удивление даже у самого искушенного зрителя.

Вторая часть – «Воля» – олицетворяет стремление человека к свободе, прежде всего, духовной, творческой. Среди других произведений в этом разделе представлены панно «Сорока» в технике маркетри и эстетике русских народных сказок, мозаика «Сокровище палеолита», отсылающая к эпохе зарождения человечества, серия объемно-пространственных композиций «Заговорные травы», выполненных из шпона и фанеры, навеянных древнеславянским эпосом, и другие работы.

В третьей части, которую художники назвали «О природе вещей», главной темой стала «тихая жизнь» окружающих нас предметов. Основную часть этого раздела составляют натюрморты, которые очень многое могут рассказать о нас самих. Художники также выбрали различные техники: масляную живопись для «Морского натюрморта» и «Рыбного фестиваля», мозаику для «Ноября», смешанную технику для композиции «Крендели и все-все-все» (холст, масло, керамика).

Четвертая часть экспозиции – «Рядом» – это изображение среды, в которой живет человек, и через эту среду осознание необходимости бережного к ней отношения. Как видно из названий, импульсом к созданию этих работ послужили яркие впечатления художников от путешествий, интересных событий или запоминающихся выходных: фееричные мозаики «Салют» и «Сияние», зимняя мозаика «Дорога», южный летний мозаичный диптих «Жаркий город Астрахань».

Заключительная часть – «Негасимое» – это отражение тех непреходящих ценностей, которые люди хранят у себя в душе и бережно передают из поколения в поколение. Стремление к добру, мужество и сила духа, духовность, семейные ценности. Созидающий Прометей, один из самых мужественных героев Античности, в брутальной технике травления по металлу изображен на панно «Прометей, создающий человека». Эти и другие работы раздела фокусируют зрителя на самых важных, истинных смыслах.

Интересным дополнением к выставке станет арт-объект из дерева и металла с элементами росписи и мозаики с одноименным названием «Время собирать», установленного во дворе музея.