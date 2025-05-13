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ДомойМоскваВыставка работ художников-монументалистов ТО «Пространство» во Всероссийской музее декоративного искусства

Выставка работ художников-монументалистов ТО «Пространство» во Всероссийской музее декоративного искусства

editor
By editor
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Александра Никонова-Мартиросова. Жаркий город Астрахань. Мозаика, диптих, натуральный камень, смальта, 75х75 см 2025
Александра Никонова-Мартиросова. Жаркий город Астрахань. Мозаика, диптих, натуральный камень, смальта, 75х75 см 2025

Всероссийский музей декоративного искусства представляет выставку мастеров творческого объединения «Пространство» – художников-монументалистов, создающих уникальные произведения мозаики и монументальной живописи, но, в то же время, блестяще владеющих различными техниками декоративно-прикладного искусства.

На выставке будет представлено более 70 работ, из которых большая часть выполнена специально для этого проекта и демонстрируется впервые. Члены объединения «Пространство» – Анна Котельникова, Анастасия Евстратова, Мария Копысова, Ирина Ардова, Алина Мальцева, Анастасия Дорогова, Эдуард Мишкин, Анастасия Харитонова и Александра Никонова-Мартиросова представят работы, исполненные в технике масляной живописи, мозаики, шпалеры, вышивки, маркетри, керамики, травления по металлу и других.

Пять тематических разделов выставки – «Игра», «Воля», «О природе вещей», «Рядом» и «Негасимое» – посвящены размышлению авторов о человечности и роли художника как проводника гуманистических идей в современном обществе.

В первой части – «Игра» – демонстрация живой и смелой фантазии художников, свидетельство способности человека удивлять и удивляться. Ширма «Облако», расписанная изображением фантастического неба, инопланетный пейзаж на картине «Радуга», затейливые рыбы, изображенные тушью на рисовой бумаге, причудливые украшения, выполненные в старинной технике «сажение по бели», — все это способно вызвать удивление даже у самого искушенного зрителя.

Вторая часть – «Воля» – олицетворяет стремление человека к свободе, прежде всего, духовной, творческой. Среди других произведений в этом разделе представлены панно «Сорока» в технике маркетри и эстетике русских народных сказок, мозаика «Сокровище палеолита», отсылающая к эпохе зарождения человечества, серия объемно-пространственных композиций «Заговорные травы», выполненных из шпона и фанеры, навеянных древнеславянским эпосом, и другие работы.

В третьей части, которую художники назвали «О природе вещей», главной темой стала «тихая жизнь» окружающих нас предметов. Основную часть этого раздела составляют натюрморты, которые очень многое могут рассказать о нас самих. Художники также выбрали различные техники: масляную живопись для «Морского натюрморта» и «Рыбного фестиваля», мозаику для «Ноября», смешанную технику для композиции «Крендели и все-все-все» (холст, масло, керамика).

Четвертая часть экспозиции – «Рядом» – это изображение среды, в которой живет человек, и через эту среду осознание необходимости бережного к ней отношения. Как видно из названий, импульсом к созданию этих работ послужили яркие впечатления художников от путешествий, интересных событий или запоминающихся выходных: фееричные мозаики «Салют» и «Сияние», зимняя мозаика «Дорога», южный летний мозаичный диптих «Жаркий город Астрахань».

Заключительная часть – «Негасимое» – это отражение тех непреходящих ценностей, которые люди хранят у себя в душе и бережно передают из поколения в поколение. Стремление к добру, мужество и сила духа, духовность, семейные ценности. Созидающий Прометей, один из самых мужественных героев Античности, в брутальной технике травления по металлу изображен на панно «Прометей, создающий человека». Эти и другие работы раздела фокусируют зрителя на самых важных, истинных смыслах.

Интересным дополнением к выставке станет арт-объект из дерева и металла с элементами росписи и мозаики с одноименным названием «Время собирать», установленного во дворе музея.

Алина Мальцева. Сухоцветы. Мозаика, натуральный камень, смальта 48х57 см, 2023
Алина Мальцева. Сухоцветы. Мозаика, натуральный камень, смальта, 48х57 см, 2023
Ардова Ирина. Осетр. Мозаика, 2024
Ардова Ирина. Осетр. Мозаика, 2024
Мария Копысова. Ноябрь. Мозаика, 2025
Мария Копысова. Ноябрь. Мозаика, 2025
Мария Копысова. Берег. Мозаика, 2022
Мария Копысова. Берег. Мозаика, 2022
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