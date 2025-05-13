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ДомойМоскваВ павильоне Центральный ВДНХ отметят 110-летие скульптора Фуада Гасана оглы Абдурахманова

В павильоне Центральный ВДНХ отметят 110-летие скульптора Фуада Гасана оглы Абдурахманова

editor
By editor
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чабан - скульптура Фуада Гасана оглы Абдурахманова
Фуад Гасан оглы Абдурахманов. Чабан. Фото © пресс-служба ВДНХ

На выставке «#ТретьяковкаНаВДНХ» в павильоне Центральный представлена скульптура «Чабан», работа Фуада Гасана оглы Абдурахманова.

Фуад Гасан оглы Абдурахманов родился 11 мая 1915 года в Азербайджане, в городе Нуха, который славился своими народными промыслами. В 1929 году семья Абдурахманова переехала в город Евлах, а затем в Баку. Фуад с детства занимался рисованием и лепкой, поэтому легко поступил сначала в Бакинскую школу живописи, а затем в Академию художеств в Ленинграде.

Произведения выдающегося скульптора-монументалиста, который в 1956 году был удостоен звания Народного художника Азербайджанской ССР, сегодня можно увидеть в Баку, Бухаре, Душанбе, Улан-Баторе и других городах. Герои работ Абдурахманова — простые, но сильные духом люди, готовые отстаивать свое право на свободу и счастье, герои фронта, деятели культуры.

Бронзовая скульптура «Чабан» (1950 год), которая представлена на выставке Третьяковской галереи в павильоне «Центральный» — это архетипичный образ труженика. Выразительные черты, прямой, сосредоточенный взгляд, выражающий внутреннее величие, золотая звезда на груди — все это говорит о том, что скульптор изобразил сильного и мужественного советского человека, трудящегося во благо народа. За это произведение Фуад Абдурахманов был удостоен Сталинской премии. 

Сегодня скульптору исполняется 110 лет. Сегодня гости ВДНХ могут посетить выставку бесплатно.

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