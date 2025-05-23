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«Чужие люди»: Миша Житов представил новый трек для весенних вечеров

editor
By editor
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миша житов - трек
Фото © пресс-служба Rocket Records

Вдохновляясь современным звучанием и нотками ностальгии по приставучим мелодиям, финалист шоу «Голос» и победитель «Музыкастинга» на Новом Радио Миша Житов выпустил новинку «Чужие люди».

Мелодичный и добрый трек в жанре поп-музыки с элементами ретро и цепляющим припевом очень точно характеризует всех романтиков, отчаянно влюбленных, ищущих или вспоминающих свою любовь.

В песне «Чужие люди» есть все — легкий танцевальный вайб с элементами диско и даже немного поздний Diana Ross стайл, суперзапоминающийся и яркий вокал Миши, а также слегка грустная, но все-таки светлая история, которую артист рассказывает в сюжете. Все это создает настроение, которым хочется поделиться.

Миша Житов признается, что создал произведение, которому люди смогут легко подпевать, под которое будут гулять вечерами или просто отключаться от повседневности на танцполе. Особенно сейчас, когда лето уже вот-вот на пороге:

«Я считаю, что это такой добрый и простой трек, который каждый ощущает на себе, в котором рассказанная история может показаться близкой и понятной любому слушателю вне зависимости от возраста. «Чужие люди» — это идеальный летний вайб. Желаю приятного прослушивания!», — прокомментировал релиз музыкант.

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