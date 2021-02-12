Чжоу Хоохуэй, Виктор Местос, Содзи Симада и другие мастера детективного жанра

Чжоу Хаохуэй «Письма смерти»

Абсолютный бестселлер в Китае. 1 500 000 проданных книг. Криминальный роман 2018 года и Топ-100 остросюжетных романов с 1945 года по версии «Sunday Times». 2,5 миллиарда просмотров онлайн-сериала по мотивам романа.

В китайском городе Чэнду кто-то казнит людей, избежавших наказания по закону — полицейских, чиновников, обычных граждан. Каждое убийство предваряется обвинительным письмом с указанием точного времени «казни».

Такое уже происходило 18 лет назад. Тогда «палача» не нашли. И вот он вернулся… Для его поимки экстренно формируется специальная группа – следователи, спецназовцы и психолог-профайлер. Это полицейская элита, лучшие из лучших. Возможно, новейшие методики и технологии сыска помогут остановить волну кровавых убийств…

Но преступник невероятно хитер. Кажется, он просчитывает развитие ситуации даже не на три, а на тридцать ходов вперед. Снова и снова полицейские обнаруживают его письма смерти… ПРИГОВОР ОДИН: СМЕРТЬ.

Виктор Метос «Жена убийцы»

Узнала одного — знаешь их всех…

Этот захватывающий триллер — идеальная смесь «Мертвого озера» Рейчел Кейн и «Внутри убийцы» Майка Омера. Федеральный прокурор вынуждена бороться с жуткими подробностями своего прошлого — и одновременно с худшими страхами перед будущим.

У всех нас есть бывший, о котором мы сожалеем. Но бывший муж прокурора Джессики Ярдли — вот это настоящий кошмар. Он — печально известный серийный убийца Эдди Кэл, уже четырнадцать лет сидящий в тюрьме в ожидании казни. Казалось, Джессике удалось справиться с кошмарами прошлого — обрести веру в себя, стать успешным юристом, начать новую счастливую жизнь вместе с дочкой… Казалось ровно до тех пор, пока у Эдди не появился подражатель, копирующий его почерк. Убийца жестоко расправляется с семейными парами, оставляя в живых их детей.

ФБР просит Джессику принять участие в охоте на маньяка. И это значит, что она должна снова встретиться и наладить контакт с бывшим мужем — человеком, буквально разорвавшим ее жизнь в клочья. Эдди Кэл говорит, что знает, кто убийца. Но в обмен на свою помощь ставит два условия, на которые Джессика не может пойти…

Стивен Спотсвуд «Фортуна на стороне мертвеца»

Нью-Йорк 40-х годов. Лилиан Пентикост самый известный частный детектив в городе, но здоровье начинает ее подводить. После знакомства с мисс Паркер, она решает нанять девушку в качестве помощницы. Ведь Уиллоджин обладает уникальным набором навыков: мастерски метает ножи, с завязанными глазами вскрывает любой замок и легко кладет на лопатки мужчин в два раза больше нее.

Незаурядной парочке вскоре приходится расследовать дело о таинственном убийстве. В особняк Коллинзов, на вечеринку по случаю Хэллоуина, приглашают известную гадалку. После спиритического сеанса Абигейл, хозяйку дома, находят мертвой. Кабинет заперт изнутри, никаких видимых улик. И единственная подсказка – окровавленный хрустальный шар…

Первый роман в новой серии приключений блестящего дуэта детективов — Лилиан Пентикост и Уиллоджин Паркер.

Содзи Симада «Двойник с лунной дамбы»

Предыстория культовых интеллектуальных загадок «Токийский Зодиак» и «Дом кривых стен». Ретроспективный дебют сыщика-астролога Киёси Митараи. Здесь остроумный Симада поступил так же, как авторы «золотого века детектива», — изящно нарушил свои же правила. Вместе с очередной блестящей головоломкой он подарил нам рассказ о мятущейся душе и о тех углах Страны Восходящего Солнца, что скрыты в тени.

Очнувшись, этот человек понял, что не знает, кем является. Память исчезла. Вместо лица в зеркалах — нечто вроде пунцовой дыни. И ни одной зацепки. В отчаянных поисках своей личности он нашел любовь, девушку по имени Рёко, которая прикипела к нему, несмотря на роковую тайну. Обрел он и странного, но безумно притягательного приятеля — астролога, гадателя, меломана, гитарного виртуоза и остроумного чудака Киёси Митараи. Но вскоре выяснилось, что Рёко не та, за кого выдает себя, что она ведет непонятную жестокую игру. Да и Митараи оказался вовсе не только забавным асоциальным эксцентриком, как можно было подумать…

«Великий Содзи Симада буквально изобрел целый поджанр «логической загадки…», — пишет The Guardian.

Энн Рул «Убийца рядом со мной. Мой друг — серийный маньяк Тед Банди»

Мировой бестселлер. «Лучшая тру-крайм книга всех времен» по версии TIME.

Тед Банди. «Харизматичный убийца» с очаровательной улыбкой, «суперзвезда» среди маньяков. На его счету больше 30 доказанных убийств, хотя есть основания считать, что настоящее число переваливает за сотню. В 1970-х Банди был национальной знаменитостью: трансляции судебных процессов по его делам смотрели всей Америкой, а женщины признавались ему в любви и ночевали у зала суда, чтобы занять места рядом с самым красивым обвиняемым.

Как получилось так, что обаятельный и успешный студент юридического факультета, которому прочили головокружительную карьеру, стал разъезжать на машине и заманивать в нее юных девушек, безжалостно убивать и расчленять их? Эта книга — подробная хроника его жизни и его преступлений, его двойной жизни и непреодолимого желании убивать. Годами писательница Энн Рул, не в силах противиться манипуляторским чарам Банди, поддерживала с ним связь, писала и навещала его в тюрьме, приезжала на суды. Результатом этой дружбы стала книга, которая считается «лучшей тру-крайм книгой всех времен», а личность Теда Банди, неразгаданная и непревзойденная даже спустя сорок лет, будоражит умы криминалистов и продолжает оставаться источником вдохновения в массовой культуре.

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