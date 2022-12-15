Лариса Кириллина. Бетховен и русские меценаты

Как в XVIII веке можно было стать властителем дум, не имея ни денег, ни титула, — ничего, кроме гения? Репутация приобреталась в кругах просвещенных знатоков. Молодой Людвиг ван Бетховен сумел покорить музыкальный мир во многом благодаря поддержке своих меценатов. Некоторые из них были очень богаты, другие нет, но в их салонах артисты, поэты и музыканты находили понимающую аудиторию. В широком смысле и тех, и других справедливо считать меценатами.

Мощное, смелое, новаторское искусство Бетховена было адресовано, как он сам говорил, «благороднейшим и образованнейшим людям». Среди них оказалось немало русских. Хотя композитор никогда не бывал в России (мысль о гастрольной поездке возникла у него лишь однажды, в 1795 году), она сыграла значимую роль в его жизни. В перечне подписчиков на первый изданный опус Бетховена — ряд фамилий русской знати (Строганов, Трубецкой, Виельгорский). «Первым меценатом своей музы» назвал Бетховен графа Ивана Юрьевича Броуна-Камуса, которому, как и его жене, посвящен ряд значительных ранних произведений. Российский посол в Вене граф Андрей Кириллович Разумовский много лет поддерживал композитора и заказал ему струнные квартеты, в которых использованы русские народные песни. Сердечное участие к Бетховену проявили во время Венского конгресса императрица Елизавета Алексеевна и великая княгиня Мария Павловна, щедро вознаградившие его за гала-концерт 29 ноября 1814 года. Императору Александру I посвящены три скрипичные сонаты, и Бетховен посвятил бы ему Девятую симфонию, если бы этому не помешала смерть царя. Мировая премьера «Торжественной мессы», которую Бетховен считал своим самым крупным произведением, состоялась в 1824 году в Петербурге благодаря усилиям князя Н.Б.Голицына — последнего из русских меценатов Бетховена. Голицыну посвящены три из пяти последних квартетов Бетховена, едва ли не самые сложные во всей камерной музыке XIX века.

Этим и многим другим сюжетам посвящена новая книга российского музыковеда, доктора искусствоведения Ларисы Кириллиной. Научный жанр монографии и опора на архивные и документальные источники не мешают увлекательности изложения. Автор рисует портреты своих героев, позволяет заглянуть за кулисы светской и дипломатической жизни Вены времен Бетховена, приводит фрагменты личной переписки своих героев. Каждый из русских поклонников и меценатов Бетховена обнаруживает незаурядные качества, а фигура выдающегося дипломата Разумовского предстает в новом свете. Сквозной идеей книги становится мысль о важной роли России в «хоре» европейских народов, каким он сложился в эпоху Бетховена.

Лариса Кириллина – доктор искусствоведения, профессор, российский музыковед. С конца 80-х гг. работает в Государственном институте искусствознания, с начала 90- х гг. преподает историю музыки в Московской консерватории. Автор научных и популярных книг о Бетховене, Генделе, Глюке, множества статей, опубликованных в России и за рубежом. Лекции Ларисы Кириллиной о музыке XVIII — XIX веков читались в Малом зале концертного комплекса Зарядье в Москве. Цикл лекций «Похищение божественного огня», посвященный Бетховену, опубликован на сайте образовательного портала «Магистерия».

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