Storytel запустил новый аудиосериал «Даль»

«Даль» — мистический детектив, действие которого разворачивается в России в начале XIX века. Молодой Владимир Даль, военный врач, пылко интересующийся русским языком и культурой, совершает вынужденное и очень опасное путешествие из Дерпта в Петербург. Каждая серия — новое таинственное медицинское расследование.

Художественный сюжет сериала основан на русской мифологии, обычаях и суевериях XIX века, которым противостоит юный врач с рациональным мышлением и желанием все объяснить с помощью науки. Вместо человека-словаря нам предлагают совсем другой образ — это не просто Владимир Иванович, это СуперДаль.

Автор проекта Юлия Яковлева рассказала, чем ей интересна личность Владимира Даля и почему она создала главного героя сериала на основе его образа: «Я набрела на факт, что Владимир Даль и в самом деле в один прекрасный день бросил все в Дерпте и понесся в Петербург. И я стала спрашивать себя: что случилось? зачем? и как все это было? и что с ним могло произойти? И постепенно получилась история, которую вы видите. Потом Даль, но уже зрелый человек, стал второстепенным героем в другом моем романе — “Поэты и джентльмены”. Мне кажется, в Дале, реальном Дале, есть какая-то загадка, ответ на которую можно найти только в форме художественного произведения. И если этот аудиосериал слушатели встретят с интересом, я готова написать вторую часть: я уже знаю, про что она должна быть».

Первый в Storytel процедурал полностью озвучен известным актером театра и кино Юрием Чурсиным («Содержанки», «Побег», «Короткое замыкание», «Изображая жертву», «Хиромант» и др.). Юрий рассказал, как создавался проект: «В некотором смысле у нас идет эксперимент с этим произведением. Эксперимент для нашего века. Потому что XX век оставил нам огромные пласты радиоспектаклей, которые пользовались популярностью еще тогда, когда не было так распространено телевидение (или его вообще еще не существовало). В этом наследстве есть для нас некоторая опора, однако все же нельзя просто взять тот опыт и использовать его без изменений. Потому что в наш визуальный век изображения уже даже заменили слова: нам часто куда проще отправить эмоджи, чем написать что-то. Это надо учитывать. Поэтому я и говорю, что мы занимаемся экспериментом: мы не просто переносим радиоспектакль в наше время, но стараемся сделать это по-новому. И, думаю, с учетом того, что в данном случае текст динамичный, игровой, звуковые эффекты и музыка, возможно, совсем не будут лишними».

Режиссер проекта Михаил Рахлин (работает в МХТ им. Чехова, номинант премии «Звезда театрала 2020») поделился, чем ему понравился аудиосериал: «Мне понравилось, что в тексте есть смесь жанров: здесь и триллер, и местами хороший юмор. Меня заинтересовал перенос атмосферы триллера в российскую действительность: забытые уголки, небольшие деревеньки… Потом, здесь интересен и исторический аспект. Все знают, что был такой вот Даль, но никаких подробностей о нем я, например, не знал — как сложилась его судьба, как составлялся его словарь. Это увлекательно во всех смыслах».

Премьера проекта, созданного совместно с Арт-Партнер, состоялась 18 февраля 2021 года. Сериал доступен по ссылке https://www.storytel.com/ru/ru/series/57752-Dal. Всего 9 серий.

Для справки:

Юлия Яковлева, писатель, искусствовед, историк балета, театральный продюсер, драматург, сотрудничала с London Royal Court Theater. Цикл «Ленинградские сказки» о самых трудных годах отечественной истории XX века с 2015 года выходит в московском издательстве «Самокат». Первая повесть цикла, «Дети ворона», отмечена премией «Ясная Поляна» (шорт-лист 2016 года). Повесть «Краденый город» с декабря 2016-го входит в число самых обсуждаемых современных книг для подростков.

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