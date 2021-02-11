Презентация книги А. Вихрова «Наполеон. Жизнь и судьба» пройдёт в Музее военной формы

18 февраля в 2021 года в Колонном зале Музея военной формы состоится презентация книги Александра Вихрова «Наполеон. Жизнь и судьба».

В этом году отмечается 200-летие со дня смерти легендарного Наполеона Бонапарта. В России к этой памятной дате Александр Вихров – коллекционер, который почти полвека посвятил изучению наполеоновской эпохи, обладатель самого значительного в России частного собрания, посвященного главным фигурам наполеоновской эпохи, издал 500-страничную книгу «Наполеон. Жизнь и судьба».

Она богато иллюстрирована: здесь представлены более 250 произведений искусства, артефактов и предметов из коллекции А. Н. Вихрова. Изображения многих раритетов начала XIX века публикуются впервые, что делает это издание уникальным.

«Меня спрашивают порой, почему именно Наполеон стал персонажем коллекции? Отвечаю с ходу: чем сильнее противник, тем ярче победа!», – говорит Александр Николаевич.

…Война с Наполеоном стала главным событием российской истории XIX века, но она имела странный результат: традиционная любовь к французской культуре возросла безмерно, и в России со временем только усиливался культ Наполеона. И сейчас внимание к этой личности остается неизменным. Книга Александра Вихрова дает возможность вновь вглядеться в фигуру титанического человека, невероятные обстоятельства жизни которого стали народной легендой.

Начало в 20:00.

От редакции: Александр Вихров уже был гостем «АртМосковия», на страницах сетевого издания опубликовано интервью с Александром Вихровым и статья о выставке «Наполеон. Жизнь и судьба» в музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной в Москве.

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