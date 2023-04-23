City Fashion Week в ТРЦ «Афимолл Сити»

21 апреля в Москве в ТРЦ «Афимолл Сити» прошел третий день Недели моды City Fashion Week. Третий день начался с мастер-класса от стилиста Алины Гребневой. Алина собрала весеннюю капсулу и продемонстрировала образы из коллекций, представленных на маркете Недели моды. А также рассказала гостям о последних трендах и показала, как дополнить образы, сделать их яркими и дерзкими.

Первым свою коллекцию «Геометрия» представил бренд Klimkova kids. Далее тему моды для подростков поддержал на своем показе и бренд PlayToday – это стильная одежда и обувь для детей и подростков. Следом в рамках City Fashion Week состоялся коллективный показ CITY RUNWAY от брендов Дина Ханнанова, Tempeless, Manit.Moscow.

После показа представители российской социальной сети «ВКонтакте» провели в рамках Недели моды лекцию на тему: «Возможности развития и продвижения бренда в сообществах ВКонтакте».

Далее свою совместную творческую коллаборацию зрителям представили Некоммерческая организация «Открытый мир» и российский дизайнер женской одежды Ксения Князева. Среди участниц-моделей на подиуме выступили девушки с различными формами ограничений – использующие инвалидные коляски, протезы рук и ног, модели с ДЦП. В коллекции были представлены изящные женственные силуэты и актуальные принты, геометрия в стилистике и интересный крой – все для ярких персон, открытых миру.

Завершил третий день показ от хэдлайнера KUCHUGOVA, именного бренда дизайнера Анастасии Кучуговой. В сезоне осень/зима 2023-24 года на подиуме Недели Season Fashion Week бренд размышляет на тему объединения культур Востока и Запада. В своей новой коллекции «Lakshmi» Анастасия Кучугова с легкостью смешивает восточную роскошь с европейской практичностью и удобством и использует аутентичные индийские ткани, расшитые вручную, в работе с европейским кроем. В выборе тканей, как и всегда бренд отдает предпочтение натуральным тканям: шелку, шерсти, кашемиру, органзе и вышитой тафте.

Из коллекции Анастасии Кучуговой

Коллекция «Открытый мир» Ксении Князевой

Из коллекции Дины Ханнановой

Из коллеции Templess

Из коллекции Manit.Moscow

Из коллекции PlayToday

Из коллекции Klimkova Kids

23 апреля, состоится завершающий день и показы от брендов — LEREDE, VAN CLIFF, Olga Lyutich, TURBAN SVS, Alena Nega, AnPer.

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