На платформе «Сделано в Москве» откроют онлайн-маркет Московской недели моды

На платформе сделановмоскве.рф открылся каталог с товарами российских дизайнеров – участников маркетов Московской недели моды. Разместить свои товары на онлайн-витрине смогут все бренды, участвующие в маркетах и заинтересованные в размещении. Представить свою продукцию на онлайн-витрине смогут дизайнеры из 96 городов России.

«Российские дизайнеры проявили большой интерес к участию в маркетах Московской недели моды. Чтобы бренды со всей России смогли представить товары не только в офлайн-точках, но и онлайн, мы предоставили возможность размещения их продукции в отдельном каталоге на портале “Сделано в Москве”. Так, с дизайнерскими брендами можно будет познакомиться дистанционно и до открытия маркетов в торговых центрах города», – рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В уникальный каталог на платформе «Сделано в Москве» может попасть каждый из зарегистрированных почти 700 участников маркетов Московской недели моды. География брендов-участников охватила 96 городов из разных регионов России: от Республики Саха (Якутия) и Калининградской области до Приморского и Краснодарского края. Наибольшее количество заявок пришло из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска.

Программа «Сделано в Москве» поддерживает локальные бренды и предлагает инструменты продвижения товаров московских предпринимателей, одним из которых является портал сделановмоскве.рф. Сейчас на онлайн-платформе «Сделано в Москве» представлено более 1800 столичных компаний и 10 тысяч товаров.

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