Показы, выставка и фестиваль косплея: программа Московской недели моды на ВДНХ

С 21 по 26 июня ВДНХ станет одной из площадок Московской недели моды. Гостей Главной выставки страны ждут показы известных и начинающих российских дизайнеров под живое выступление артистов у фонтана «Дружба народов». Также здесь откроется познавательный проект Tech in Fashion, пройдут фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты» и модный забег.
Коллекции российских дизайнеров
Московская неделя моды состоится в столице впервые. На Главной выставке страны свои коллекции представят 84 дизайнера из разных городов России. Показы пройдут на фоне одного из символов города — фонтана «Дружба народов». Откроет программу 21 июня в 20:30 бренд CHAPURIN под музыкальное сопровождение пианиста Риада Маммадова и его ансамбля. С 22 по 26 июня показы будут начинаться каждый час с 15:30 до 21:30.
22 июня гости ВДНХ увидят коллекции брендов Inga Yankovich, VM STUDIO, Alena Nega и BUGERA из Москвы, Ivanova из Сочи, Lankov by Business Line из Ульяновска, а также коллективный показ модных марок, среди которых ALIÉNÉ.clo, Croki, COME PRIMA, Raffinato.
23 июня коллекции презентуют Aleksandr Nevskiy Designer и Denis Detalov из Санкт-Петербурга, ARKHIPOVA.MOSCOW из Москвы, GRUSHA.BRAND из Уфы, PASESHNIC из Челябинска, Paulain из Хабаровска. Завершат вечер коллективный показ и концерт певицы Сюзанны.
24 июня на индивидуальных показах Москву представят Mila Anderst, LENALANKO, FIORI Dress Code, Челябинск — Irina_Kotmi, Нижний Новгород — Nelly Kruk, Казань — Craft Linen. На коллективном показе в этот день модели выйдут на подиум под выступление группы Shanyana & Guru Groove Foundation.
В субботу, 25 июня, на ВДНХ можно будет увидеть показы брендов Ganchi и MARFAFEDOROVA из Якутска, BLINOVA BRAND из Москвы, DNK Russia и CAREC.O из Ростова-на-Дону, Любови Бабицкой из Санкт-Петербурга. В завершении гостей ждет коллекция GULЯЙ by IGOR GULYAEV и DJ Федор Фомин.
В воскресенье, 26 июня, у фонтана «Дружба народов» пройдут показы PARLE из Нижнего Новгорода, Masha Varlamova из Екатеринбурга, SKVO из Орла, Galina Podzolko и VOLEGOV из Москвы, SaiJamin из Нальчика. Завершится программа коллективным показом под группу Pompeya.
Также перед аркой Главного входа, на Центральной аллее перед павильоном №1 и около фонтана «Каменный цветок» установят экраны, на которых можно будет посмотреть показы из парка «Зарядье».
Tech in Fashion и фестиваль косплея
Во время Московской недели моды павильон №2 «Робостанция» станет одной из главных площадок проекта Tech in Fashion, посвященного инновациям в моде. Гостей ВДНХ ждут лекции и мастер-классы с участием популярных представителей индустрии, выездная студия «Модного подкаста», а также интерактивная выставка современных технологических разработок, инновационных материалов и футуристических изобретений.
25 июня в 10:30 у строения 574 стартует массовый забег Fashion Tech Run. Участники, одетые в вещи от российских дизайнеров, протестируют технологические решения и гаджеты отечественных производителей. В забеге примут участие предприниматели в сфере FashionTech, блогеры, представители шоу-бизнеса, молодые спортсмены и все желающие. Все участники забега получат памятные медали. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация. Узнать программу можно на сайте организаторов.
С 21 по 24 июня с 16:00 до 21:00, 25 и 26 июня с 13:00 до 22:00 на открытой площадке перед павильоном №36 Музей кино состоится фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты». Здесь пройдут выступления различных команд косплея, посвященные знаменитым франшизам и поп-культурным феноменам, лекции экспертов моды и концерты популярных артистов. Также гостей ВДНХ ждут крафт-лаборатория по созданию уникальных образов и костюмов, маркет комиксов и хенд-мейд изделий. 25 и 26 июля на фестивале пройдёт дефиле и конкурс на лучший косплей с крупным призовым фондом.
Вход на все мероприятия Московской недели моды на ВДНХ свободный, количество зрителей ограничено.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.