На 86-м году скончался советский и российский модельер Вячеслав Зайцев

Для советской и российской моды Зайцев был настоящей легендой — и не только из-за одежды, которую он создавал, но и личного обаяния и полных юмора комментариев на показах и в программе «Модный приговор», которую он вел с 2007 по 2009 год.
Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицам. Александр Стешанов. Фотография. СССР, г. Москва. 1965 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва
Уроженец Иваново, в 14 лет поступил в Ивановский химико-технологический техникум, по завершению которого, продолжил обучение в Текстильном институте Москвы. Первый успех пришел к В. Зайцеву, после создания им своей первой коллекции — практичной и женственной одежды для фабричных работниц, которую не одобрил методический отдел Экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза в Подмосковье.
Эту историю опубликовали во французском журнале Paris Match — статья называлась «Он диктует моду Москве». Через три года — в 1965 Славу Зайцева разыскали в советской столице модельер Dior Марк Боан, дизайнер Пьер Карден и модельер Ги Ларош.
АртМосковия не однократно рассказывала о творческой жизни знаменитого модельера в материалах. Предоставляем читателям возможность вновь прикоснуться к истории жизни Вячеслава Зайцева последних 5 лет:
- «Дом моделей. Индустрия образов» — новая выставка Музея Москвы
- Знаменитому модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет!
- «Хочется воплотить в жизнь новые проекты»: Вячеслав Зайцев отпраздновал 84-летие
Вячеслав Зайцев вернулся в Дом Моды и готовит новую коллекцию
- Вячеслав Зайцев назвал Анику Керимову лучшим дизайнером России
- Вячеслав Зайцев отметил день рождения с размахом!
- Модельер Вячеслав Зайцев поддержал инициативу по сохранению традиций русского народного костюма
- Легендарный модельер Вячеслав Зайцев отметил 80-летие
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.