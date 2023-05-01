На 86-м году скончался советский и российский модельер Вячеслав Зайцев

Для советской и российской моды Зайцев был настоящей легендой — и не только из-за одежды, которую он создавал, но и личного обаяния и полных юмора комментариев на показах и в программе «Модный приговор», которую он вел с 2007 по 2009 год.

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицам. Александр Стешанов. Фотография. СССР, г. Москва. 1965 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Уроженец Иваново, в 14 лет поступил в Ивановский химико-технологический техникум, по завершению которого, продолжил обучение в Текстильном институте Москвы. Первый успех пришел к В. Зайцеву, после создания им своей первой коллекции — практичной и женственной одежды для фабричных работниц, которую не одобрил методический отдел Экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза в Подмосковье.

Эту историю опубликовали во французском журнале Paris Match — статья называлась «Он диктует моду Москве». Через три года — в 1965 Славу Зайцева разыскали в советской столице модельер Dior Марк Боан, дизайнер Пьер Карден и модельер Ги Ларош.

АртМосковия не однократно рассказывала о творческой жизни знаменитого модельера в материалах. Предоставляем читателям возможность вновь прикоснуться к истории жизни Вячеслава Зайцева последних 5 лет:

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