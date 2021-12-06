Colorit выпустил новый трек «Отпущу»

Казахстанский музыкант после важной для него творческой паузы вновь радует своих слушателей лиричным синглом. В нём под чувственным инструменталом он обращается к человеку, говоря, что «устал твердить» о том, что любит его. И в припеве он наконец приходит к решению: «Просто отпущу и никогда не вернусь».

«Постарался сделать в какой-то степени колыбельный, но при этом качающий вайб, образующий слияние ретро-звучания 70-х и современного видения», — описал свою новую работу Colorit.

В треке Colorit создал особую атмосферу благодаря трепетным проигрышам на фортепиано, органично сочетающимся с неторопливым битом. «Отпущу» — сингл об этапе смирения с окончанием отношений. Но несмотря на усталость и обречённость, лирический герой всё ещё ощущает себя «внутри как на войне» и надеется на то, что сумеет окончательно всё понять.

Этим летом Colorit стал победителем международного музыкального конкурса от площадки TikTok. В конкурсе участвовало свыше 10 стран, Colorit и его команда выступили от лица СНГ и заняли 1 место.

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