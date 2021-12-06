Большая опера на высоте

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Шедевры мировой оперной сцены — арии и дуэты зарубежных и русских композиторов. Самые яркие композиции оперного искусства в исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов ведущих театров Москвы и России. Изысканность оперного искусства на высоте 333 метров над Москвой!

В программе: Дж. Верди, Дж. Пуччини, Г. Доницетти, П.И. Чайковский, Ж. Бизе, Дж. Россини и др.

Когда? 11 декабря в 18:00.

Где? Башня «Федерация». 90-й этаж, Москва-Сити.

Подробности, как всегда по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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