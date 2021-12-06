«Ты меня держал за дуру, а я тебя за руки»: Margo Sarge выпустила новый трек

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У поп и R&B-исполнительницы Margo Sarge новый релиз — лиричный сингл «Мотыльки»: о предательстве и обманутой любви. «Ты только делал вид, как ждёшь мой успех / Ты только делал вид, что не всё равно», — рассказывает Марго об иллюзиях, преследующих её в отношениях словно мотыльки.

Многие треки певицы вдохновлены личным опытом, и этот — не исключение. Колыбельный мотив и лёгкий бит обрамляют историю её переживаний, создавая особую чувственную атмосферу. В припеве Марго подчёркивает, что так же, как и мотыльки, хочет летать и быть свободной, «без твоей любви».

Сингл доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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