«Ты меня держал за дуру, а я тебя за руки»: Margo Sarge выпустила новый трек

У поп и R&B-исполнительницы Margo Sarge новый релиз — лиричный сингл «Мотыльки»: о предательстве и обманутой любви. «Ты только делал вид, как ждёшь мой успех / Ты только делал вид, что не всё равно», — рассказывает Марго об иллюзиях, преследующих её в отношениях словно мотыльки.

Многие треки певицы вдохновлены личным опытом, и этот — не исключение. Колыбельный мотив и лёгкий бит обрамляют историю её переживаний, создавая особую чувственную атмосферу. В припеве Марго подчёркивает, что так же, как и мотыльки, хочет летать и быть свободной, «без твоей любви».

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