Cosmoscow и Сбер объявили о стратегическом партнерстве в рамках ярмарки 2024 года

Посетители 12-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow смогут увидеть уникальные продукты и коллаборации, которые представит Сбер, выступающий генеральным партнером ярмарки второй год подряд. Премиальные клиенты банка смогут отдохнуть в Гостиной коллекционеров или Гостиной Sber Private Banking — концептуальных пространствах, посвященных природе творчества. Здесь будут созданы экспозиции, направленные на поиск креативной силы и творческой энергии, раскрывающие момент рождения художественной мысли в мастерской автора. История искусства станет отправной точкой для размышлений о современности и вечности, а природа — источником вдохновения и умиротворения для тех, кто стремится раскрыть свой потенциал или насладиться атмосферой спокойствия и созидания.

Успешное сотрудничество Cosmoscow и Сбер в рамках ярмарки современного искусства позволяет объединить на одной площадке ключевых представителей арт-индустрии, представить широкой аудитории произведения наиболее заметных российских художников, привлечь внимание к стремительно развивающемуся арт-рынку и поддержать современных художников в России.

Гостиная коллекционеров Cosmoscow х СберПервый

Уникальное пространство для премиальных клиентов, созданное Сбером, представитляет собой тотальную инсталляцию художника Гоши Острецова. Автор приглашает посетителей окунуться в атмосферу художественной мастерской, наполненную духом креативного хаоса и экспериментов. Экспозиция вдохновлена русским авангардом и его концепцией «искусство в жизнь», в рамках которой авторы не только создавали произведения искусства, но и наполняли повседневную жизнь визуальной эстетикой. Текстиль, керамика и мебель становятся произведениями искусства, осуществляя обратный поворот в духе ВХУТЕМАС и Баухаус.

Посетители ярмарки смогут не только отдохнуть среди ярких графических элементов, узнаваемых персонажей и объектов художника, но и поразмышлять о том, как авангардные идеи продолжают жить и трансформироваться в современном искусстве, вдохновляя новых художников на смелые эксперименты и переосмысление традиций.

Параллельно исследуется и тема взаимодействия новейших технологий и человека. Здесь представлены работы, иронично переосмысляющие роль искусственного интеллекта в современном мире.

Премиальные клиенты банка и гости лаунжа смогут пообщаться с автором экспозиции и погрузиться в процесс творчества, чтобы открыть для себя новые горизонты современного искусства.

Гостиная Sber Private Banking

В Гостиной Sber Private Banking будет создана атмосфера уединения, чтобы клиенты могли отдохнуть в тишине лаунжа и пообщаться вдали от суеты ярмарки, насладиться премиальным обслуживанием и угощениями. Здесь искусство и технологии гармонично сосуществуют. Экспозиция исследует природу через контрастные подходы: от реалистичных форм до абстракций, раскрывая связь между внешним и внутренним миром человека. Это пространство, где каждое произведение становится посредником в диалоге с природой, искусственным интеллектом и самим собой.

В Гостиной Sber Private Banking будут представлены художники, исследующие контрастные подходы к пейзажу: максимально приближенная к природным образам, гиперреалистичная, с эффектом монотипии, живопись Артема Филатова; монохромные лайтбоксы «Художницы года» Александры Гарт, переводящей пейзаж в чувственную абстракцию; а также работы восходящей звезды пейзажной живописи Анны Деминой, работающей с природой как выражением внутренних состояний и лиминальных пространств. Произведения, размещенные в лаунже, — уникальные, не представленные на ярмарке, а работы Анны Деминой, например, можно найти только в лаунже, на ярмарке стенда художника нет.

Яков Хомич х GigaChat

Уникальный проект, который исследует взаимодействие человека и искусственного интеллекта. В коллаборации художника Якова Хомича с нейросетевой моделью GigaChat будет создана серия живописных работ, где AI выступит не просто инструментом, а полноценным соавтором. Художник задал вопросы GigaChat, а полученные ответы интерпретировал и переносил на холст, создавая визуальный диалог между человеком и искусственным интеллектом. Этот проект открывает новые горизонты творческого процесса и показывает, как искусственный интеллект может вдохновлять и дополнять художественные идеи, делая искусство еще более интерактивным и экспериментальным.

Звук х Cosmoscow

Специально для ярмарки HiFi-стриминг Звук выпустит несколько тематических плейлистов, которые позволят посетителям погрузиться в уникальную атмосферу проекта не только визуально, но и через звуковые переживания. В подборках можно будет найти подкасты о современном искусстве, плейлисты от руководства и вдохновителей Cosmoscow и лично от основательницы ярмарки Маргариты Пушкиной, а также треки, отражающие дух самой ярмарки. Эти плейлисты, доступные через QR-коды, размещенные по ярмарке и в соцсетях, создадут мультисенсорный опыт, который позволит посетителям глубже понять и прочувствовать современное искусство.