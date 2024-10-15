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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUФонд MaxArt представил выставку «Скрытые материи» в Центре городской культуры в Перми...

Фонд MaxArt представил выставку «Скрытые материи» в Центре городской культуры в Перми на пресс-конференции

editor
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Максим Агаджанов

Максим Агаджанов – основатель Фонда MaxArt

Выставка по итогам пятого сезона арт-резиденции фонда современного искусства MaxArt пройдет в Центре городской культуры в Перми уже этой осенью, где можно будет увидеть работы пяти молодых художников. Выставка станет итогом творческой работы и авторской рефлексией на тему неявных и скрытых узловых точек взаимодействия с городом и его окрестностями. Каждый из представленных резидентов использует свои методы, чтобы сосредоточить внимание зрителя на пересечении человеческого, природного и исторического.

Мария-Калинина

Кураторы выставки — главный куратор MaxArt, исследователь, преподаватель, член редакционного совета «Художественного журнала», сооснователь международного фестиваля активистского искусства «МедиаУдар» Мария Калинина (на фото) и куратор Пермской резиденции фонда современного искусства MaxArt, музейный проектировщик и педагог Светлана Лучникова.

Гости выставки смогут увидеть работы художника, лауреата Third place art fair в Санкт-Петербурге Алёши. Художник работает с повседневным пространством города через «активное» наблюдение и сбор необычных артефактов, которые он превращает в авторские объекты. Также на выставке «Скрытые материи» представят работы представителя пермского художественного андеграунда, участника и куратор более 20 российских и международных выставок, включая Trans-porting Art Porject в Стокгольме Эдварда Бенкендорфа, которые демонстрируют попытку наладить связь с миром лесов и болот через настройку коммуникации с природой, используя художественные объекты-маски.

Участница более 10 выставок, включая «Мастерскую 20’23» в ММОМА и «Открыть. Закрыть. Повторить» в ЦТИ «Фабрика», Наталия Фёдорова в своих произведениях стремится осмыслить свою идентичность и связь с предыдущими поколениями сквозь призму внутренней борьбы с природным началом, присутствующим в каждом из нас. Также творческий дуэт художниц, на счету которых более 15 выставок, в том числе групповая выставка «Нити» в фонде Ruarts, проект «Единица» в ЦТИ «Фабрика» Сабины Байсаровой и Миланы Батиевой обращается к понятию скорби как универсальному и всечеловеческому чувству, исследуя локальные истории и образы.

«Довольно сложно подобрать слова и образы для отражения следов времени, но при этом художники предлагают зрителям свое глубокое насыщенное прочтение ускользающих отметок прошлого», — главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина

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