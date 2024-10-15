Фонд MaxArt представил выставку «Скрытые материи» в Центре городской культуры в Перми на пресс-конференции

Максим Агаджанов – основатель Фонда MaxArt

Выставка по итогам пятого сезона арт-резиденции фонда современного искусства MaxArt пройдет в Центре городской культуры в Перми уже этой осенью, где можно будет увидеть работы пяти молодых художников. Выставка станет итогом творческой работы и авторской рефлексией на тему неявных и скрытых узловых точек взаимодействия с городом и его окрестностями. Каждый из представленных резидентов использует свои методы, чтобы сосредоточить внимание зрителя на пересечении человеческого, природного и исторического.

Кураторы выставки — главный куратор MaxArt, исследователь, преподаватель, член редакционного совета «Художественного журнала», сооснователь международного фестиваля активистского искусства «МедиаУдар» Мария Калинина (на фото) и куратор Пермской резиденции фонда современного искусства MaxArt, музейный проектировщик и педагог Светлана Лучникова.

Гости выставки смогут увидеть работы художника, лауреата Third place art fair в Санкт-Петербурге Алёши. Художник работает с повседневным пространством города через «активное» наблюдение и сбор необычных артефактов, которые он превращает в авторские объекты. Также на выставке «Скрытые материи» представят работы представителя пермского художественного андеграунда, участника и куратор более 20 российских и международных выставок, включая Trans-porting Art Porject в Стокгольме Эдварда Бенкендорфа, которые демонстрируют попытку наладить связь с миром лесов и болот через настройку коммуникации с природой, используя художественные объекты-маски.

Участница более 10 выставок, включая «Мастерскую 20’23» в ММОМА и «Открыть. Закрыть. Повторить» в ЦТИ «Фабрика», Наталия Фёдорова в своих произведениях стремится осмыслить свою идентичность и связь с предыдущими поколениями сквозь призму внутренней борьбы с природным началом, присутствующим в каждом из нас. Также творческий дуэт художниц, на счету которых более 15 выставок, в том числе групповая выставка «Нити» в фонде Ruarts, проект «Единица» в ЦТИ «Фабрика» Сабины Байсаровой и Миланы Батиевой обращается к понятию скорби как универсальному и всечеловеческому чувству, исследуя локальные истории и образы.

«Довольно сложно подобрать слова и образы для отражения следов времени, но при этом художники предлагают зрителям свое глубокое насыщенное прочтение ускользающих отметок прошлого», — главный куратор фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина