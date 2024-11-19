COSMOTRACK: новые календари на 2025 год

Дорогие, друзья, участники программы COSMOTRACK, партнёры, коллеги, читатели!
Специально для вас мы подготовили новую серию календарей космической тематики. Завораживающие пейзажи, поражающие воображение глубины космоса, иные миры, иные пространства, звёзды, планеты, галактики – это и многое другое представлено не только в предлагаемых календарях, но и в работах художников – участников культурно-просветительской программы COSMOTRACK!
Кстати, скоро мы запустим конкурс для юных художников. Тематика – КОСМОС!
Серверная. Доступ для Демиургов с уровнем «Гранд»