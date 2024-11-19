РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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COSMOTRACK: новые календари на 2025 год

editor
By editor
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cosmotrack 2025 - календарь-постер

COSMOTRACK 2025

Дорогие, друзья, участники программы COSMOTRACK, партнёры, коллеги, читатели!

Специально для вас мы подготовили новую серию календарей космической тематики. Завораживающие пейзажи, поражающие воображение глубины космоса, иные миры, иные пространства, звёзды, планеты, галактики – это и многое другое представлено не только в предлагаемых календарях, но и в работах художников – участников культурно-просветительской программы COSMOTRACK!

Кстати, скоро мы запустим конкурс для юных художников. Тематика – КОСМОС!

где-то в другой галактике - календарь-постер

Где-то в другой Галактике

квантовая запутанность - календарь-постер

Квантовая запутанность

кот - просто кот - календарь-постер на 2025 год

Кот

кошки душа дома - календарь-постер

Кошки – душа дома

серверная миров - календарь-постер на 2025 год

Серверная. Доступ для Демиургов с уровнем «Гранд»

пространства - календарь-постер

Пространства

игдрассиль - корабль дерево - календарь постер

Ygdrassilll

весна на далекой планете - календарь постер на 2025 год

Весна на далёкой планете

маяк - календарь-постер

Маяк

город

Город

межгалактический кот

Межгалактический кот

планеты - конструктор - календарь постер на 2025 год

Планеты. Конструктор

созвездие кот

Созвездие Кот

созвездие кот

Созвездие Кот

дом среди звёзд

Дом среди звёзд

зимний лес

Зимний лес

космос - календарь постер

Космос

Лето на далёкой планете

Лето на далёкой планете

южный урал - календарь-постер на 2025 год

Лето на Южном Урале

пространство

Пространство

космос - южный урал

Космос. Южный Урал

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