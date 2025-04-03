«Дорога к звёздам»: АртМосковия подвела итоги первой сессии Международного творческого конкурса

1 апреля 2025 года медиагруппа АртМосковия подвела предварительные итоги первой сессии международного творческого кокнурса «Дорога к звездам».

За 2,5 месяца работы в адрес Оргкомитета конкурса поступило более 500 работ из 7 стран мира и 40 регионов России. В поле зрение кураторов конкурса вошла 391 работа юных художников, писателей и поэтов. Конкурс посвящен науке, технике, космонавтике. Его особенность в том, что всех участников, объединяет общая любовь к научной фантастике.

«Сегодня в конкурсе принимают участие художники и литераторы. В мае откроется возможность музыкантам-исполнителям также участвовать в конкурсных программах и представлять свое мастерство.

В течение 2-3 лет мы предоставим возможность участия в конкурсе представителям всех творческих профессий», – говорит председатель Оргкомитета, руководитель медиагруппы АртМосковия Ольга Неснова. – «Конкурс будет проводиться до 2035 года, а его итоги мы будем представлять ежемесячно. Награда конкурса – публикация работ участников в СМИ».