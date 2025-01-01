«Человек-Земля-Вселенная»: COSMOTRACK объявляет о своём старте!

Дорогие друзья, партнёры, уважаемые коллеги, читатели!

День 1 января 2025 года знаменателен для нас тем, что это не только начало нового 2025 года – это старт, открытие большой культурно-просветительской программы «Международный фестиваль научной-фантастики COMOTRACK». В год, 10-летнего юбилея АртМосковии мы объявляем о запуске нового направления, которое будет одним из самых значимых для нас.

Что такое COSMOTRACK? Это синергия взаимодействия искусства и науки, культуры и технических достижений. И в рамках Программы нам интересно всё: наука и техника, космические технологии, астрономические исследования, изобразительное искусство, литература, кинематограф, театр, архитектура и многое другое, что в своем творчестве затрагивает тему космоса, науки и техники.

Цель Программы – культурно-просветительская.

В это десятилетие, до 2035 года мы будем организовывать конкурсы, проводить фестивали, открывать выставки, организовывать чтения, творческие и научные встречи с замечательными людьми, выпускать литературу, создавать музыку и прекрасные художественные произведения, много работать и творить!

Задача Программы — созидание!

Вот то, что определяет наши действия на ближайшие 10 лет.

Итак, январь 2025:

10 января, по окончанию выходных и праздничных дней мы опубликуем официальный пресс-релиз Программы COSMOTRACK. Релиз будет опубликован на всех официальных ресурсах Программы и на сайте artmoskovia.ru:

15 января стартует конкурс для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Статус конкурса — Международный, открытый. Участие в конкурсе – бесплатное (выдаются электронные наградные документы — диплом участника / лауреата, благодарственное письмо преподавателю образовательной организации).

Номинации конкурса две: изобразительное искусство и литературное творчество.

Подробная информация будет в Положении конкурса, опубликованном на официальных ресурсах программы — сайте и в социальных сетях. Тема конкурса 2025 года – свободная, посвященная космосу, научной фантастике: литературным произведениям, фильмам, сериалам, театрализованным постановкам, компьютерным и видеоиграм, архитектурным проектам и т.д. Человек-наука-техника-космос-настоящее и будущее! Вот девиз конкурса.

Заявки принимаются от образовательных учреждений и индивидуальных участников. Заявка может быть подана из любой страны мира. Язык заявки — русский, английский. Космос — наш общий дом и мы помним об этом.

25 января в 15.00 по Московскому времени мы проведем пресс-конференцию, посвященную Программе COSMOTRAK, творческому конкурсу для детей и подростков, а также ответим на ваши вопросы. Пресс-конференция будет проводиться в режиме онлайн. Информация о ресурсе на котором состоится пресс-конференция, будет представлена всем желающим 24 января 2025 года. Запрос на участие в пресс-конференции просим присылать на: info@artmoskovia.com, только WhatsApp +79251310870.

В тексте, просим указывать: ФИО, название организации, контактные данные: e-mail, телефон.

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С Новым годом! С новым стартом!