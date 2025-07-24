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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUCпрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ

Cпрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ

editor
By editor
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авторское право и нейросеть

Книжный сервис Строки проанализировал спрос на книги об авторском праве за период с 1 января по 30 июня 2025 года по сравнению с аналогичным полугодием прошлого года (1 июля – 31 декабря 2024 года). Количество пользователей, интересующихся темой, выросло на 60%, а потребление (чтение и прослушивание) таких книг — на 65%.

В связи с высокой популярностью искусственного интеллекта и использованием авторских материалов для обучения нейросетевых моделей вырос спрос на книги, которые рассказывают о возможных способах защиты авторских прав писателей, сценаристов, художников и других представителей креативных профессий.

Книжный сервис Строки зафиксировал повышение интереса к данной литературе среди пользователей на 60%, а её потребление (время прослушивания и прочтения книг по подписке) выросло на 65% в 2025 году (01.01.2025 — 30.06.2025) по сравнению с предыдущим полугодием.

Первое место в рейтинге книг об авторском праве вошло системное учебное пособие, где подробно изложены понятия авторского и смежного права, субъекты защиты и их полномочия «Авторское право и смежные права», К.Б. Леонтьева и И.А. Близнец, на втором месте оказалось произведение О.В. Лутковой о нормах авторского права при трансграничной защите «Авторские права в международном частном праве». Замыкает топ-3 обзор российского законодательства, включающий актуальные правки и комментарии, судебную практику и примеры из реальной жизни Ю.Ф. Беспалова, А. Беспалова и А. Касаткиной «Авторское право и смежные права в Российской Федерации». 

В топ-5 также вошли структурированное пособие «Авторское право в схемах» А.А. Бирюкова и адаптированное для непрофессионалов руководство «Авторское право: просто о сложном», А. Бессмертной.

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