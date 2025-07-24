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Домой366INFO.RUВологодское масло: тонкий вкус с ореховой ноткой

Вологодское масло: тонкий вкус с ореховой ноткой

editor
By editor
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вологодское масло - вкусы россии - птичье молоко рецепт
Фото © пресс-служба фестиваля «Вкусы России»

Есть продукты, которые не просто вкусны: в них заключена история, гордость и душа целого региона. Таким стало Вологодское масло: его пробовали императоры и иностранные гости, его вкус узнают с первой ложки, а родилось оно из стремления создать лучшее на своей родине. Вологодское масло будет представлено на фестивале «Вкусы России 2025», который пройдет на ВДНХ в Москве, а пока организаторы фестиваля рассказали, как создавалось то самое масло и поделились рецептом десерта из него.

От Нормандии до Вологды

История вологодского масла начинается в XIX веке и тесно связана с именем Николая Васильевича Верещагина, российского агронома. В 1870 году на Всемирной выставке по молочному хозяйству в Париже он впервые попробовал сливочное масло из Нормандии с характерным «ореховым» привкусом.

Вдохновлённый новым вкусом, Верещагин решил воспроизвести его на родине. Первые попытки оказались неудачными — масло имело странный привкус промывной воды. Но Верещагин не сдался: решил вскипятить воду, а для гарантии и сливки. Масло получилось, подобно норманнскому, с тем самым ореховым послевкусием, которое невозможно спутать. Так и родилась особая технология, которая и сегодня отличает Вологодское масло от всех остальных.

Новое масло Верещагин не запатентовал и назвал из скромности «Парижским». Позднее, когда оно появилось на рынках Петербурга, шведы назвали его по месту приобретения — «Петербургским».

А в 1939 году по приказу Наркомата мясной и молочной промышленности СССР № 671 «О переименовании названия Парижское масло в Вологодское масло» продукт получил своё современное название.

В чем секрет уникального вкуса?

Вологодское масло готовят из высококачественных пастеризованных сливок, полученных от коров, которые питаются натуральными вологодскими кормами. Благоприятные природные условия в сочетании с новейшими режимами и приемами изготовления, сохранением традиций и преемственности поколений позволяют получать уникальный продукт, равного которому нет.

В отличие от обычного сливочное масло Вологды отличает насыщенный сливочный вкус с приятным «ореховым» послевкусием и ароматом свежих сливок. Именно этот вкус стал визитной карточкой Вологды и символом качества. Насыщенного вкусового букета удается добиться при помощи метода сбивания высокожирных сливок и содержанию в масле сухого обезжиренного молочного остатка.

Рецепт «Птичьего молока» на Вологодском масле

Просто намажьте кусочек свежего хлеба — и вы мгновенно ощутите вкус детства, летних деревень и бабушкиных завтраков. А если хотите приготовить что-то особенное, делимся с вами рецептом десерта «Птичье молоко» на Вологодском масле, которое буквально тает во рту.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Сливочное масло — 50 г;
  • Куриное яйцо — 3 шт.;
  • Сахар — 8 ст. л.;
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.;
  • Молоко — 3 ст. л.;
  • Желатин — 10 г;
  • Шоколад — 30 г;
  • Ванилин.

Приготовление:

  1. Желтки взбить с половиной сахара, добавить муку и молоко, хорошо перемешать, поставить на паровую баню и постоянно помешивать до полного растворения муки и загустения крема.
  2. Желатин замочить в воде, затем растопить на паровой бане.
  3. Масло Вологодское взбить.
  4. Белки взбить с оставшейся половиной сахара
  5. Крем из желтков остудить, постоянно помешивая, добавить в него растопленный желатин, взбитое сливочное масло, ванилин. Все хорошо перемешать и ввести взбитые в крепкую пену белки с сахаром, осторожно перемешивая снизу вверх так, чтобы белки не осели.
  6. Разложить по креманкам, покрыть растопленным шоколадом и поставить в холодильник для застывания. Можно использовать как прослойку для бисквитного торта.

Лично попробовать настоящее вологодское масло, узнать о его истории и технологии производства, оценить вкусовые качества, а также познакомиться с другими региональными продуктами можно будет на фестивале «Вкусы России», который пройдет в Москве.

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