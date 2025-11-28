Предпринимательская активность на рынке искусства продолжает расти

Компания ArtCollecting изучает актуальные данные о развитии российского рынка искусства и подводит первые итоги 2025 года. Напомним, что в марте 2025 года мы опубликовали исследование, основанное на анализе показателей 2024 года, где были сформулированы ключевые гипотезы развития арт-рынка.

По итогам ноября 2025 года можно констатировать, что прогнозы компании подтвердились. Наблюдается устойчивый рост предпринимательской активности в арт-сфере: в 2024 году прирост составил 30% к предыдущему году, а в 2025 году — 15% к 2024 году среди искусствоведов и 38% среди представителей финансового сектора. Особенно заметна активность руководителей семейных офисов, которые все чаще привлекают искусствоведов для разработки инвестиционных стратегий.

Значимым трендом остается создание искусствоведами собственных онлайн-платформ. Это обусловлено как доступностью соответствующих технологий, так и стремлением предложить новые форматы продаж и продвижения искусства. Однако рост числа платформ имеет и обратную сторону: отмечается высокая степень унификации контента — совпадение в представленных художниках достигает 40%. Усиление конкуренции приводит к снижению комиссий, что создает более выгодные условия для художников.

Параллельно наблюдается сокращение числа традиционных галерей, которые не успевают адаптироваться к цифровой трансформации. Ключевой проблемой для них становится недостаток компетенций (то есть отсутствие высшего или послевузовского искусствоведческого образования) для работы с системообразующими участниками рынка — арт-дилерами и финансовыми институтами, обеспечивающими значительные капиталовложения.

Подтвердилась и трансформация потребительского поведения: в 2024 году рост составил 45%, в 2025 — 25%. Коллекционеры все чаще предпочитают онлайн-платформы и прямые визиты в мастерские художников классическим галереям. Это объясняется удобством цифровых каналов и возможностью личного знакомства с творческим процессом. Например, онлайн-галереи теперь регулярно организуют встречи коллекционеров с художниками в мастерских. На этом фоне возрастает значение персонального бренда и PR-активности. Как художники, так и арт-дилеры уделяют все больше внимания построению репутации.

Исследование показывает, что в 95% случаев выбор произведений искусства определяется принадлежностью к определенным сообществам. Каждое такое сообщество формирует уникальные культурные коды и критерии оценки искусства, отражающие их ценности и образ жизни.

Ценовая динамика демонстрирует парадокс: работы современных художников среднего этапа карьеры (mid-career) часто оцениваются выше, чем произведения признанных мастеров XX века. При этом российское современное искусство остается доступным для среднего класса. Наблюдается устойчивый рост спроса на художников категории mid-career как в России, так и за рубежом. Стоимость их работ варьируется от 40 000 рублей в регионах до 1 000 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Для сбора данных была проведена масштабная рекламная кампания с использованием цифровых инструментов — Яндекс.Директ и Telegram Ads. Благодаря технологии РСЯ удалось охватить более 300 000 представителей целевой аудитории: онлайн-платформы, банки, галереи, аукционные дома, профильные СМИ и участников конференций. Активное взаимодействие с Telegram-сообществами обеспечило переход на целевую страницу с опросником.