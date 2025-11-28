Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПредпринимательская активность на рынке искусства продолжает расти

Предпринимательская активность на рынке искусства продолжает расти

T1
By T1
31
Розовые лилии. Художник Людмила Неснова
Розовые лилии. Художник Людмила Неснова

Компания ArtCollecting изучает актуальные данные о развитии российского рынка искусства и подводит первые итоги 2025 года. Напомним, что в марте 2025 года мы опубликовали исследование, основанное на анализе показателей 2024 года, где были сформулированы ключевые гипотезы развития арт-рынка.

По итогам ноября 2025 года можно констатировать, что прогнозы компании подтвердились. Наблюдается устойчивый рост предпринимательской активности в арт-сфере: в 2024 году прирост составил 30% к предыдущему году, а в 2025 году — 15% к 2024 году среди искусствоведов и 38% среди представителей финансового сектора. Особенно заметна активность руководителей семейных офисов, которые все чаще привлекают искусствоведов для разработки инвестиционных стратегий.

Значимым трендом остается создание искусствоведами собственных онлайн-платформ. Это обусловлено как доступностью соответствующих технологий, так и стремлением предложить новые форматы продаж и продвижения искусства. Однако рост числа платформ имеет и обратную сторону: отмечается высокая степень унификации контента — совпадение в представленных художниках достигает 40%. Усиление конкуренции приводит к снижению комиссий, что создает более выгодные условия для художников.

Параллельно наблюдается сокращение числа традиционных галерей, которые не успевают адаптироваться к цифровой трансформации. Ключевой проблемой для них становится недостаток компетенций (то есть отсутствие высшего или послевузовского искусствоведческого образования) для работы с системообразующими участниками рынка — арт-дилерами и финансовыми институтами, обеспечивающими значительные капиталовложения.

Подтвердилась и трансформация потребительского поведения: в 2024 году рост составил 45%, в 2025 — 25%. Коллекционеры все чаще предпочитают онлайн-платформы и прямые визиты в мастерские художников классическим галереям. Это объясняется удобством цифровых каналов и возможностью личного знакомства с творческим процессом. Например, онлайн-галереи теперь регулярно организуют встречи коллекционеров с художниками в мастерских. На этом фоне возрастает значение персонального бренда и PR-активности. Как художники, так и арт-дилеры уделяют все больше внимания построению репутации.

Исследование показывает, что в 95% случаев выбор произведений искусства определяется принадлежностью к определенным сообществам. Каждое такое сообщество формирует уникальные культурные коды и критерии оценки искусства, отражающие их ценности и образ жизни.

Ценовая динамика демонстрирует парадокс: работы современных художников среднего этапа карьеры (mid-career) часто оцениваются выше, чем произведения признанных мастеров XX века. При этом российское современное искусство остается доступным для среднего класса. Наблюдается устойчивый рост спроса на художников категории mid-career как в России, так и за рубежом. Стоимость их работ варьируется от 40 000 рублей в регионах до 1 000 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Для сбора данных была проведена масштабная рекламная кампания с использованием цифровых инструментов — Яндекс.Директ и Telegram Ads. Благодаря технологии РСЯ удалось охватить более 300 000 представителей целевой аудитории: онлайн-платформы, банки, галереи, аукционные дома, профильные СМИ и участников конференций. Активное взаимодействие с Telegram-сообществами обеспечило переход на целевую страницу с опросником.

Предыдущая статья
Музей Мирового океана принял двухмиллионного посетителя

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru