Цифровой аватар Пушкина открыл фестиваль «Наш Пушкин. 225»

6 июня, в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, на Красной площади стартовал фестиваль «Наш Пушкин. 225». В большой концертной программе церемонии открытия наряду с поэтами, актерами и музыкальными коллективами принял участие и цифровой аватар Пушкина — 3D-модель поэта создали специалисты Сбера, Генерального партнера фестиваля «Наш Пушкин. 225».

На открытии представили проекты фестиваля «Наш Пушкин. 225» — «Страна поэта» и «Литературная дуэль».

«Страна поэта» станет самой большой антологией произведений А.С. Пушкина на национальных языках – и зрители церемонии открытия услышали первые из них со сцены. Пушкин зазвучал на бурятском, белорусском и украинском. Эстафету пушкинских стихов на разных языках открыли Амарсаны Улзытуев — поэт, член Союза Российских писателей, Руслан Алехно — певец, композитор, Заслуженный артист Республики Беларусь, Владимир Скобцов — поэт, прозаик, председатель клуба авторской песни ДНР.

«В рамках проекта «Страна поэта» будут собраны, специально переведены, опубликованы в электронной антологии и прочитаны произведения А.С. Пушкина на языках народов России», — сообщил президент фестиваля «Наш Пушкин. 225», поэт и переводчик, писатель и журналист Александр Вулых. – «Кроме того, известные медийные лица запишут видеоролики, в которых будут читать стихи А.С. Пушкина на своих родных языках. Весь собранный таким образом контент продолжит свою просветительскую работу и после завершения фестиваля – мы передадим его в культурные и образовательные учреждения для реализации обучающих программ на национальных языках России. Так Александр Сергеевич станет тем локомотивом, который «двигает» не только русский язык, но все те 50 национальных языков, которые будут представлены в антологии».

Открытый национальный конкурс авторских произведений по мотивам творчества А.С. Пушкина — «Литературная дуэль» — также стартовал в этот день выступлением рэп-исполнителя AnGry с композицией «Сказ о рыбаке и рыбке». По словам президента фестиваля, конкурс дает креаторам возможность на время выступления стать самим Пушкиным – и, отталкиваясь от строчки в стихотворении великого поэта, представить свою версию развития событий этой истории, которую рассказал Александр Сергеевич.

Мотивы пушкинских произведений поддержали в своих шоу Вадим Степанцов с группой «Бахыт-Компот» и Виталий Чирва с группой «Кватро». Вела церемонию открытия и концертную программу актриса театра и кино, педагог по сценической речи Светлана Маршанкина.

Имя великого поэта будет звучать со сцены все лето и осень этого юбилейного года. Так, 7 сентября, в День города Москвы, состоится еще одно шоу с участием финалистов конкурса. Подведение итогов фестиваля «Наш Пушкин. 225» также ознаменуются проведением большой концертной программы 4 ноября, в День народного единства.

Фото – пресс-служба фестиваля «Наш Пушкин. 225»