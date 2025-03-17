В кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялся спецпоказ шедевра Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Фильм выпускает в прокат RWV Film.

Спецпоказ посетили звездные гости: Ангелина Стречина, Светлана Зейналова, Лянка Грыу, Антон Батырев, Иван Макаревич, Владимир Канухин, Тимур Соловьев с дочерью, Марина Ворожищева, Александр Энберт с женой Алесей, Диана Милютина, Анастасия Гребенкина, Светлана Степанковская, Полина Фаворская, Софья Гершевич, Ефим Петрунин, Снежина Кулова, Татьяна Чердынцева, Светлана Абрамова, Анна Ещенко, Меседа Багаудинова, Катя Беккер, Дарья Харченко, Петр Натаров, Мария Лисовая, Лариса Баранова, Антон Кузнецов, Снежина Кулова, Алена Чехова, Илья Гуров, Диана Шпак, Миша Гурай и другие.

На премьере гости говорили о важности творчества Миядзаки, вспоминали его работы, делились мнение о его любимых мультфильмах и героях.

Актриса Марина Ворожищева, посетившая спецпоказ фильма, поделилась, какой персонаж из всего творчества японского режиссера ее трогает: «Есть героиня из мультфильма Миядзаки, которая очень мне откликается. Это Софи из «Ходячего Замка». Мне кажется, что она проживает огромную жизнь, перевоплощается из молодой девушки в старушку и обратно. Это ведь, по сути, то, что мы сами в рутине жизни проходим: трансформируемся, меняемся. Утром мы одни, днем другие, а ночью – третьи».

Актриса Софья Гершевич неожиданно похвалила и восхитилась персонажем Юбабы: «Мне очень нравится эта грымза из “Унесенных призраками”. У нее все супер: она босс, все контролирует, и даже после того, как та девочка ушла покорять мир и искать родителей, у героини, я думаю, продолжит развиваться дело и жизнь не остановится на одной точке. В общем, я люблю сильных женщин».

Снежина Кулова пофантазировала над мирами Хаяо Миядзаки и своим желанием оказаться в одном из них: «Это самый красочный, самый добрый и многоуровневый мир. То, как он видит пространство, персонажей, то, что он создает – это невозможно придумать. Мне кажется, нужно быть гением (кем Миядзаки и является). Поэтому я бы очень хотела побывать в одном из его миров».

Для актрисы Светланы Степанковской один из анимационный шедевров Хаяо Миядзаки ближе остальных: «Мое любимое аниме – «Ходячий замок». И я просто обожаю этого огонька, который на самом деле чуть ли не демон. Он руководил всем этим домом. Не могу сказать, что я себя с ним соотношу, просто этот огонек очень мне запомнился и нравился. Ну и, конечно, принц, который постоянно защищал главную героиню».

Актриса Алена Чехова, как и Хаяо Миядзаки, очень любит воздушные пространства: «У Миядзаки все миры потрясающие, но я бы хотела побывать и полетать во вселенной «Ведьминой службы доставки». Собственно, в теле главной героини Кики. Я бы хотела полетать на ее метле и стать причиной большого количества приключений».

«Небесный замок Лапута» — это классическая приключенческая история с пиратами, схватками, роботами, поисками сокровищ и захватывающими полётами над землей. В основе сюжета аниме лежит классическое повествование о том, как юность и невинность побеждают взрослую жадность и испорченность. Оба главных героя воспитывались в простых условиях — Пазу родом из шахтёрской семьи, а Сита выросла на ферме. С момента первой встречи их связывает юная и нежная любовь, но от этого не менее искренняя. Их чувства эмоционально связывают всё повествование воедино.

Семейный аниме-блокбастер «Небесный замок Лапута» с его обаятельными героями, фантастическими воздушными приключениями и потрясающей анимацией. можно будет увидеть в кинотеатрах в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и в оригинале с русскими субтитрами (в избранных кинотеатрах).

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапута.

В своем фильме Миядзаки противопоставляет милитаризм и пацифизм. Он демонстрирует, что машины и механизмы могут (и должны) быть использованы в мирных целях. В этом смысле показательно, что один и тот же робот предстает и служителем зла, и исключительно добрым существом.

Режиссер воспевает идеи гуманизма и экологической этики. Оберегать природу — сложная задача. Чтобы жить с ней в гармонии, нужно научиться чувствовать ее. Природу нужно не подчинять, а понимать.

Фотограф Ксения УГОЛЬНИКОВА