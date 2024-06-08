Ирисы в цвету, какое чудо!

ВДНХ — одно из лучших прогулочных пространств столицы, знаменитое своими розариями и сортовой сиренью. Но не все знают, что на Выставке есть иридарий — ландшафтное пространство площадью 6000 кв. метров. Здесь гости ВДНХ могут увидеть большую коллекцию ирисов.

Ландшафтный парк — уникальный природно-ландшафтный объект на территории ВДНХ, созданный в 2018 году. Согласно проекту известного французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена, парк объединяет пять тематических зон: «Природа ботаническая», «Природа развлечений», «Природа дикая», «Природа наук и искусств» и «Природа культивируемая». Пейзажи парка дополнены уютными местами для отдыха, детскими и спортивными площадками, арт-объектами, зонами с велопрокатами и кафе. В 2019 году проект был удостоен золотого диплома фестиваля «Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории».

Но если о таких составляющих парка как «Большая картина полей» в зоне «Природа культивируемая», Зеленый лабиринт в зоне «Природа развлечений» или экотропа в зоне «Природа дикая» знает большинство посетителей Выставки, то об иридарии ВДНХ — лишь единицы.

Начало июня — время узнать об этом, открытом для всех масштабном пространстве и увидеть, как цветут ирисы на Главной выставке страны. Исторически ирисы всегда присутствовали на территории ВДНХ, но далеко не в таком количестве. Идея концептуального пространства, где в свободном доступе будут расти ирисы, была блестяще реализована четыре года назад.

Иридарий на ВДНХ расположен возле Москвариума, в зоне «Природа наук и искусств». Он занимает площадь свыше 6000 кв. метров. Это благоустроенный сквер в тени старых дубов с дорожками, скамейками и, конечно, множеством клумб, где высажены ирисы и растения-компаньоны. Сменяя друг друга, здесь благоухают ирисы разных видов, сортов и расцветок.

Раньше всех зацветает ирис сибирский (кукушкины слезки), затем наступает время цветения сортов среднерослого бородатого ириса и, наконец, до середины июня можно увидеть, как впечатляюще цветут самые яркие представители семейства Ирисовых –высокорослые ирисы: ярко желтые и оранжевые, небесно-голубые и почти черные, пурпурно-красные и ослепительно белые.

Всего же, включая такие цветы и травы, как, например, вербена, лилейник, крокус, гвоздика травянка, шалфей дубравный, колокольчик карпатский, гейхера, алиссум скальный, хосты разных сортов, в иридарии высажено более 30 000 растений. Все они — предмет внимания и заботы специалистов Выставки.

Впрочем, уход за ирисами не очень сложен: достаточно прополки, рыхления, весенней подкормки комплексными удобрениями, обрезки под зиму, а также пересадки с делением и омолаживанием один раз в 5-8 лет.