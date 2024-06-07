РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойLIFESTYLEЭльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой по голове на съёмках сериала ТНТ

Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой по голове на съёмках сериала ТНТ

editor
By editor
46
эльдара джарахова 13 раз ударили по голове лопатой

Известный блогер и музыкант Эльдар Джарахов принял участие в съёмках сериала «Полупановы», который выйдет на ТНТ совсем скоро. Звезда появится в проекте в роли самого себя. По сюжету, Джарахов даёт концерт в посёлке, где живут герои, а затем получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева.

«У нас было 13 дублей! Потому что у Тимофея Зайцева удар получался не совсем таким, как мы задумывали. В итоге Эльдару приходилось долго страдать. Причём от легендарной лопаты, которой, как нам сказали, когда-то били Данилу Козловского. Но самое смешное, что по итогу мы оставили в сериале самый первый дубль», – делится режиссёр проекта Алексей Смирнов.

Несмотря на то, что съёмки получились для звезды не самыми стандартными, Эльдар Джарахов остался доволен процессом.

«Мне очень нравится то, что делает режиссёр этого сериала — Лёха Смирнов. У меня не было сомнений, что этот проект окажется крутым. Поэтому, когда Смирняга предложил мне поучаствовать, я с большим кайфом согласился. Тем более, что в сериале я играю самого себя», – признаётся Эльдар.

Также Эльдар Джарахов написал трек специально для сериала. «Очередная песня про любовь» звучит в эпизоде, где исполнитель по сценарию даёт концерт на деревянной сцене в деревне Полупановых.

В центре сюжета сериала – семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы – не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы отказываются – им и тут хорошо.

Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта посёлка против Полупановых. Но отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых.

Предыдущая статья
Подведены итоги кинофорума «Новый вектор. Северный Кавказ»
Следующая статья
Состоялась премьера мультсериала «Акварельные краски», созданного Ассоциацией анимационного кино!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru