Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой по голове на съёмках сериала ТНТ

Известный блогер и музыкант Эльдар Джарахов принял участие в съёмках сериала «Полупановы», который выйдет на ТНТ совсем скоро. Звезда появится в проекте в роли самого себя. По сюжету, Джарахов даёт концерт в посёлке, где живут герои, а затем получает лопатой по голове от героя Тимофея Зайцева.

«У нас было 13 дублей! Потому что у Тимофея Зайцева удар получался не совсем таким, как мы задумывали. В итоге Эльдару приходилось долго страдать. Причём от легендарной лопаты, которой, как нам сказали, когда-то били Данилу Козловского. Но самое смешное, что по итогу мы оставили в сериале самый первый дубль», – делится режиссёр проекта Алексей Смирнов.

Несмотря на то, что съёмки получились для звезды не самыми стандартными, Эльдар Джарахов остался доволен процессом.

«Мне очень нравится то, что делает режиссёр этого сериала — Лёха Смирнов. У меня не было сомнений, что этот проект окажется крутым. Поэтому, когда Смирняга предложил мне поучаствовать, я с большим кайфом согласился. Тем более, что в сериале я играю самого себя», – признаётся Эльдар.

Также Эльдар Джарахов написал трек специально для сериала. «Очередная песня про любовь» звучит в эпизоде, где исполнитель по сценарию даёт концерт на деревянной сцене в деревне Полупановых.

В центре сюжета сериала – семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы – не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы отказываются – им и тут хорошо.

Так как Полупановых абсолютно не интересуют деньги, Наталья использует любые методы, которые помогут переселить семью: от выдуманных привидений в доме и приглашения органов опеки до организации бунта посёлка против Полупановых. Но отчаянные попытки социального работника освободить жилплощадь каждый раз разбиваются о новые странности семейки Полупановых.