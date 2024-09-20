Цифровой след в истории Мамаева побоища

21 сентября страна отмечает 644-ю годовщину победы Дмитрия Донского на Куликовом поле — важнейшую веху на пути освобождения русских земель от золотоордынского ига. Мамаево побоище — в ряду величайших средневековых сражений, таких как битва при Грюнвальде или освобождение Орлеана. Куликовская битва не только послужила сплочению княжеств вокруг Москвы, но и стала примером христианского подвига. На битву Дмитрия Донского благословил Сергий Радонежский, а в самом сражении участвовали легендарные воины-монахи Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Истории битвы посвящена масштабная экспозиция музея «Куликово поле».

Добраться до музея-заповедника, расположенного возле деревни Монастырщино в Кимовском районе Тульской области, непросто. Если вы не хотите участвовать в организованной экскурсии и не водите машину сами, из Тулы придется ехать на нескольких автобусах, которые курсируют не так часто. Однако впечатления стоят того. В музее-заповеднике можно не только изучить уникальные археологические находки и ощутить гений места, но и испытать полное погружение в реалии XIV столетия благодаря шлемам виртуальной реальности и AR-решениям.

Куликово поле — один из пионеров цифровой трансформации музейной сферы. «Мы экспонируем предметы археологии. А она, как известно, в большинстве случаев работает с фрагментами. Выставлять просто артефакты, за исключением уникальных, цельных предметов, без грамотного сопровождения бессмысленно. Отсюда наш интерес к цифровым технологиям, дающим возможность как можно полнее представить экспонаты», — рассказывает директор музея Владимир Гриценко в интервью IPQuorum.

По словам Гриценко, графика и визуализация на экранах помогают поместить экспонат в релевантный контекст, адаптировать описание предмета к возрасту посетителя, наконец, простроить качественную драматургию экспозиции с завязкой, кульминацией и развязкой. Кроме того, 3D-модели особо ценных предметов из коллекций других музеев, которые не всегда удается заполучить даже амбициозным межмузейным проектам, становятся важными доминантами выставочного пространства. «К примеру, в собрании Исторического музея хранится так называемый Симферопольский клад — прекрасное собрание ювелирных украшений эпохи Крымского улуса Золотой Орды. Это конец XIV — начало XV века, фактически он “современник” Куликовской битвы и многое может рассказать о людях того времени», — делится Владимир Гриценко.

Он подчеркивает, что 3D-модель позволяет привнести в посещение музея элемент «игры в реставрацию», что было бы совершенно невозможно, будь на ее месте подлинник или даже его «вещественная» реплика. А еще «цифра» дает возможность переосмыслить привычное представление о предмете. Например, всем знаком растиражированный образ шапки Мономаха, однако далеко не каждый знает, что внешний вид этого головного убора постоянно менялся. Визуализация в 3D дает представление об этой динамике.

В музее-заповеднике есть отдельная экспозиция для детей. Примечательно, что как раз там цифровые технологии используются в наименьшей мере. В музее решили сделать процесс осмотра интерактивным за счет игровой составляющей. По словам директора, посещение выставки для детей оборачивается занимательным квестом: «Мы сделали ставку на двигательную активность. Мы совершенно сознательно закладывали на квадратный метр площади как можно больше “секретиков”. Помните, в нашем детстве была такая забава — найди спрятанный тайник? Дети и передвигаются по экспозиции от одного тайника-секретика к другому. Обычная линейная экспозиция в маленьком пространстве удержала бы их внимание минут на десять, а наша затягивает не меньше чем на полчаса».

В музее есть где поиграть и взрослым, причем для этого не обязательно даже ехать на восток области. Прямо у стен Тульского кремля в музейном квартале разместилось целых два представительства «Куликова поля»: музей-лаборатория и научный центр «Археология и реставрация». Здесь благодаря дополненной реальности посетители могут почувствовать себя и археологом, и реставратором, и реконструктором, очутиться в экспедиции на месте раскопок, узнать, как обнаруживают, атрибутируют и реставрируют исторические находки, как изготавливаются их реплики и копии. «Те, кто со всеми заданиями успешно справится, смогут в награду пострелять из “реконструированного” ими виртуального лука», — рассказывает Гриценко.

Еще один проект с технологиями погружения запустят в поселке Епифань (Тульская область), где также скоро откроется филиал музея. С помощью AR будет воссоздана крепость на линии Большой засечной черты — так называемые ворота Куликова поля. Посетили филиала смогут ощутить себя в роли защитников, воинов, стреляющих из затинной пищали — старейшего ружья, которое знала Русь. Именно к концу XIV века ряд историков относит первое знакомство русских с порохом.

Владимир Гриценко убежден, что цифровые технологии в музейном деле не помеха, а подспорье личному опыту посещения экспозиций, осмотру подлинных экспонатов и достопримечательностей. Виртуальные экскурсии только подогревают интерес, особенно когда музей расположен вдали от крупных городов и на его посещение потребуется много времени: людям нужно составить представление, куда и зачем они поедут. Именно так получилось с VR-проектом «Тайны Куликова поля», который был представлен на выставке «Россия». «Каждый раз люди, сняв очки и шлем, восторженно восклицали: “Как же у вас здорово! Обязательно приедем и все увидим сами!”», — рассказал директор музея.

Современные технологии все более активно используются не только на Куликовом поле, но и в других российских музеях. Мощным толчком к этому стала пандемия коронавируса, когда виртуальные экскурсии и разнообразные игровые проекты в социальных сетях буквально спасали культурно-исторические институции. Однако популяризация и расширение дистанционного доступа к коллекциям далеко не единственная цель использования цифровых инструментов в музейной деятельности. Так, проект цифровизации музея-усадьбы «Мураново» в первую очередь ориентирован на экономическое освоение собрания средствами креативных индустрий.

Проект цифровизации усадьбы, связанной с именами Энгельгардтов, Боратынских, Тютчевых, реализует IPQuorum при участии РГХПУ им. С.Г. Строганова и поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Уникальное убранство, включающее редкую мебель ХVIII–XIX вв., тщательно изучается и воспроизводится в виде точных 3D-моделей. Конторки, бюро, ломберные столы — с помощью современных технологий дизайнер может буквально повертеть любой предмет перед глазами, изучить его особенности и, возможно, использовать образ в собственном творчестве.

Для представителей креативных индустрий широкий доступ к коллекции — это возможность почерпнуть вдохновение, развить мотивы российского культурного наследия в своей продукции. Музеи же, выдавая лицензии на использование представленных в собрании художественных решений, могут пополнить свой бюджет и найти дополнительные средства на научные или образовательные проекты. Ознакомиться с уже оцифрованными экспонатами можно на сайте.