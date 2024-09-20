Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema собрал лидеров на деловой программе в Крокусе

День открытия юбилейной Международной выставки легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО «Модные выставки», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

АКИ, Okko, Russian MusicBox и FashionTV встретились на деловой программе кинофестиваля La Boheme Cinema 2024 в Крокусе на юбилейной Fashion Style Russia.

27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник — День российского кино. В этот день 1919 г. Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской России. С этого времени вся фото и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения.

В этот же день в 2024 г. открылась 5-я юбилейная Международная выставка легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA при поддержке Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), проходившая 27-30 августа: в ней приняли участие более 70 компаний из России, Китая, Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана и Беларуси. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина также имел отдельный стенд на выставке.

Главный редактор Журнала «Богема» Ананишнев Владислав и список экспонентов, расписание бизнес-форума Международной выставки легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО Москластер, Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

В деловой программе Выставки приняла участие Заместитель директора (легкая промышленность) Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Бобылева Ксения Владимировна.

Официальная деловая программа дня открытия юбилейной Международной выставке легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО «Модные выставки», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

Заместитель директора (легкая промышленность) Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Бобылева Ксения Владимировна и руководитель Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema Ананишнев Владислав на юбилейной Международной выставке легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО Москластер, Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema (далее — Кинофестиваль, ISNI 0000 0005 1267 2135) уже подтверждал свой международный статус, но в этот раз, впервые — в день открытия юбилейной Международной модной выставки FASHION STYLE RUSSIA и День российского кино Кинофестиваль пригласил для участия представителя Агентства креативных индустрий (АНО АКИ), созданного Правительством Москвы в 2020 г. для поддержки и развития творческого бизнеса.

День открытия юбилейной Международной выставки легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО «Модные выставки», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Оно является единым окном для взаимодействия органов власти и представителей креативного предпринимательства.

Официальная деловая программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 на дне открытия юбилейной Международной выставке легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО «Модные выставки», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

В рамках Официальной деловой программы Международного кинофестиваля Журнала «Богема»/La Boheme Cinema 2024 (№106 в госперечне Минкультуры России) прошел круглый стол «Повышение продаж модных брендов через сотрудничество с кино и ТВ».

Модератором был Владислав Ананишнев, канд. экон. наук, МВА (АМВА), главный редактор Журнала «Богема», руководитель Кинофестиваля Журнала «Богема». Приглашённые спикеры: Константин Бучнев, заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий «Агентство креативных индустрий» (АКИ); Артём Саргсян, pr-директор онлайн-кинотеатра Okko; Антон Гормах, владелец телеканала FashionTV; Мария Ост, генеоальный продюсер телеканала FashionTV; Юлиана Славэр, телеведущая телеканалов Music Box и Music Box Gold.

Заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий АНО АКИ Константин Бучнев рассказал о проекте «Киношоурум» при поддержке одного из лидеров российских стриминговых сервисов (онлайн-кинотеатров) Okko, pr-директор Okko Артем Саргсян также выступил на кинособытии.

Юлиана Славэр раскрыла опыт взаимодействия телеканалов Music Box и Music Box Gold (ООО «МБ РУ», лицензия на деятельность по телерадиовещанию Л033-00114-77/00054969, дата начала вещания: 21.12.2006 г.) с модными брендами, в том числе в авторской программе Модный Агент.

А Мария ОСТ из FashionTV (ООО «ФЭШНТВ», лицензии на деятельность по телерадиовещанию Л033-00114-77/00053649, Л033-00114-77/00053643, дата начала вещания: 13.02.2008 г.) мотивировала модные бренды на новые достижения и, в частности, завоевания Премии Fashion Summer и New Year Awards.

Круглый стол проводился при поддержке fashion-пространства instyle.zone, бренда Vladislav Ananishnev и бренда Лошадиная сила / Horse force.

А 28 августа 2024 г. Кинофестиваль в рамках Бизнес-форума Выставки устроил киносмотр модных короткометражных фильмов, чьи заявки поступили в 2024 г. Были показаны фильмы из Турции, Канады, Франции и, конечно, России, в том числе «История бренда Vladislav Ananishnev» (ISNI 0000 0004 7880 261X), являющийся официальным модным брендом Кинофестиваля.

Официальная программа Международного кинофестиваля Журнала «Богема» / La Boheme Cinema 2024 на дне открытия юбилейной Международной выставке легкой промышленности FASHION STYLE RUSSIA 2024. Фото: взято из личного архива ООО «Модные выставки», Международный выставочный центр «Крокус Экспо», Москва, 27.08.2024 г.

Медиа-группа АртМосковия принимала участие в мероприятии в статусе информационного партнёра.